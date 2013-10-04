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أهالى شهداء سجن أبو سليم الليبى يجددون مطالبتهم بالكشف عن مخالفاته

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أهالى شهداء سجن أبو سليم الليبى يجددون مطالبتهم بالكشف عن مخالفاته أهالى شهداء سجن أبو سليم الليبى يجددون مطالبتهم بالكشف عن مخالفاته

طرابلس (أ. ش. أ)

جدد أهالى شهداء مذبحة سجن أبو سليم مطالبتهم للمؤتمر الوطنى العام "البرلمان"، والحكومة المؤقتة، بضرورة الكشف عما حدث داخل معتقل أبو سليم بطرابلس، يومى 28 و29 يونيو 1996، والشروع فى التحقيقات، وإحالة كل المتهمين الموقوفين على ذمة التحقيق للمحاكمة، وتطبيق شرع الله بالقصاص فيمن ثبتت إدانته بارتكاب هذه الجريمة.

كما طالبوا فى بيان لهم أصدرته، اليوم الخميس رابطة أهالى شهداء مذبحة سجن أبو سليم، بمناسبة الجلسة الثانية لمحاكمة رموز ومسئولى النظام السابق الدول الشقيقة والصديقة والتى يتواجد على أراضيها بعض مجرمى مذبحة سجن أبو سليم، وذلك بضرورة تسليمهم للسلطات الليبية لينالوا الجزاء العادل.

وشددوا فى البيان على ضرورة تسوية أوضاع أهالى الشهداء وذويهم، وذلك بتصحيح شهادات الوفاة وإصدار شهادات وفاة حقيقية مستوفية الشروط والبيانات لجميع الشهداء.

كما دعا البيان إلى صرف كافة المرتبات المستحقة لأسر شهداء مذبحة سجن أبو سليم، الذين لم يتقاضوا هذه الحقوق وتفعيل إجراءات الضم الفعلى لوزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين، ومساواتهم بأهالى شهداء ثورة 17 فبراير.

يذكر، أن مذبحة معتقل سجن أبو سليم راح ضحيتها أكثر من 1270 شهيدا، يومى 28 و29 يونيو 1996، قتلوا جميعا وبدون أى محاكمة وبدم بارد على أيدى النظام السابق.

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مصر 365