شباب المرابطين بالقدس يتصدى لمسيرة من المستوطنين اليهود متوجهة للأقصى

تصدى شباب المرابطين من مدينة القدس لمسيرة من المستوطنين المتطرفين كانوا متوجهين لأداء طقوس صلوات تلمودية مساء اليوم الخميس بالقرب من المسجد الأقصى.

وقال نائب رئيس هيئة المرابطين بالقدس خالد الحسينى لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط إن هناك توافداً للعشرات من الفلسطينيين للتواجد فى المسجد الأقصى من كل المدن الفلسطينية فى الداخل الفلسطينى المحتل عام 48 ومن كافة أحياء القدس الشريف منذ مساء اليوم، والمبيت فى ساحات المسجد المبارك، لأداء صلاة الجمعة فيه غدا، تحسبا من إجراءات الاحتلال الإسرائيلى لمنعهم من الوصول إليه.