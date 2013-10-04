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قذائف سورية تلحق أضرارا بشمال لبنان..وإسرائيل تطلق قنابل مضيئة بالجنوب

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قذائف سورية تلحق أضرارا بشمال لبنان..وإسرائيل تطلق قنابل مضيئة بالجنوب قذائف سورية تلحق أضرارا بشمال لبنان..وإسرائيل تطلق قنابل مضيئة بالجنوب

سقطت قذائف من الجانب السورى مساء اليوم على شمال لبنان نتيجة الاشتباكات العنيفة داخل الأراضى السورية.

وسقطت القذائف على أراضى بلدات حكر جانين وقشلق والعرمة بعكار بشمال لبنان، حيث أفادت الأنباء بسقوط قذائف عدة فى محيط منزل أحد المواطنين اللبنانيين وأن المنزل أصيب بأضرار كبيرة.

كما أفادت المعلومات بوقوع اشتباكات بين الجيش النظامى السورى وبين مسلحين معارضين فى محيط بلدات حكرجنين والنورا والقشلق بشمال لبنان.

وفى جنوب لبنان أطلقت القوات الإسرائيلية مساء اليوم أكثر من 8 قنابل مضيئة فوق البحر قبالة رأس الناقورة جنوب صور.

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