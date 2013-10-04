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القائم بالأعمال الأمريكى بالخرطوم يجدد دعم واشنطن لجهود السلام بدارفور

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القائم بالأعمال الأمريكى بالخرطوم يجدد دعم واشنطن لجهود السلام بدارفور القائم بالأعمال الأمريكى بالخرطوم يجدد دعم واشنطن لجهود السلام بدارفور

جدد القائم بالأعمال الأميركى بالخرطوم جوزيف ستارفورد، دعم واشنطن لجهود إحلال السلام فى إقليم دارفور.

وقال ستارفورد- لدى لقائه رئيس السلطة الإقليمية لدارفور التجانى سيسى اليوم الخميس- إن بلاده ستواصل دعمها لجهود السلطة من أجل تحقيق السلام الشامل بالمنطقة.

وأشار القائم بالأعمال الأمريكى، إلى دعم جهود الممثل الخاص للاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة، فى إجراء مشاورات مع الأطراف المعنية، بما فيها غير الموقعة على وثيقة سلام الدَوحة للسلام فى دارفور.

وأضاف ستارفورد أن الإدارة الأمريكية ستستمر فى تقديم الدعم الإنسانى فى دارفور، مع تقدير جهود السودانية فى تحقيق التنمية بالإقليم.

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مصر 365

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