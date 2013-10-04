أخبار عاجلة

تأخرها على الجمهور وتحديها للكويت.. 5 حفلات لـ«أنغام» شهدت أزمات -
ستاد مصر: لقاء خاص مع إبراهيم حسن عقب فوز المصري على إنبي ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري -
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
موظفو الشهر العقاري يتركون المواطنين لشراء "نظارات" -
ترقية أكثر من 123 ألف موظف بالتربية والتعليم​ -
حظك اليوم برج الحوت الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
فيدرير يتوج ببطولة ميامي للتنس على حساب نادال -
حظك اليوم برج الجدي الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج القوس الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

زراعة الخلايا الجذعية للبنكرياس ليست مجدية لعلاج مرض السكر

Google+ Print
زراعة الخلايا الجذعية للبنكرياس ليست مجدية لعلاج مرض السكر زراعة الخلايا الجذعية للبنكرياس ليست مجدية لعلاج مرض السكر

تقوم الأبحاث العلمية الحديثة على دراسة فكرة زراعة الخلايا الجذعية للبنكرياس لعلاج مرض السكر. كما قال الدكتور فؤاد قنديل استشارى السكر والغدد الصماء مشيرا إلى أن الأبحاث التى أجريت فى شأن زراعة الخلايا الجذعية للبنكرياس لم تجزم بفعاليته كعلاج ملائم لمرضى السكر.

وأضاف أن التجارب التى أجريت فى الولايات المتحدة منذ خمس سنوات على أفراد متطوعين أظهرت وجود العديد من المخاطر التى قد تلحق بالإنسان من جراء الأدوية التى يتناولها قبل وبعد عملية الزراعة، مثل أدوية مقاومة للجهاز المناعى ورافضة للمناعة، وهى أدوية غير آمنة على الإنسان وتتسبب فى ظهور العديد من المضاعفات.

ومن المشاكل التى تواجهه المريض أيضا بعد إجراء تلك العملية، عدم وجود الدواء بسهولة وتكلفته العالية كذلك لا يوجد متطوعين كافيين لزراعة الخلايا الجذعية.
> وتسعى التجارب التى تجرى حاليا فى الخارج إلى القضاء على مخاطر عمليات الزراعة لتصبح آمنة، وتستهدف أن يستطيع مريض السكر قادر على الاكتفاء الكامل من الأنسولين بعد خمس سنوات من عملية الزراعة.

ولا ينصح الدكتور فؤاد بسفر مرضى السكر للعلاج بالخارج أو إجراء تلك العملية حيث يشير إلى وجود طفرة كبيرة فى علاج مرض السكر من النوعين الأول والثانى فى وطننا العربى وفى .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تصريحات أسامة العزب نجم النادي المصري عقب الفوز على إنبي

ستاد مصر: تصريحات أسامة العزب نجم النادي المصري عقب الفوز على إنبي

ستاد مصر: ملخص مباراة إنبي والمصري ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز

ستاد مصر: ملخص مباراة إنبي والمصري ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز

ستاد مصر: لقاء خاص مع إبراهيم حسن عقب فوز المصري على إنبي ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري

ستاد مصر: لقاء خاص مع إبراهيم حسن عقب فوز المصري على إنبي ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري

"الطب الوقائي": لا وجود لأمراض وبائية أو فيروسات غامضة في مصر

"الطب الوقائي": لا وجود لأمراض وبائية أو فيروسات غامضة في مصر