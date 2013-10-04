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نصف ساعة رياضة يوميا تخفض "خمس" ضغط الدم المرتفع

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نصف ساعة رياضة يوميا تخفض "خمس" ضغط الدم المرتفع نصف ساعة رياضة يوميا تخفض "خمس" ضغط الدم المرتفع

تنصح أحدث الأبحاث الطبية الحديثة بضرورة مزاولة المشى لنحو نصف ساعة يوميا، للوقاية من مخاطر الإصابة بضغط الدم المرتفع.

وأوضحت الأبحاث أن الأشخاص الذين يمارسون الرياضة لأكثر من أربع ساعات أسبوعيا كانوا أقل عرضة بنسبة 19% للإصابة بضغط الدم المرتفع بالمقارنة بنحو11% بين الأشخاص الذين مارسوها لنحو ثلاث ساعات أسبوعا.

وشدد الباحثون على أن ممارسة الرياضة لنحو نصف ساعة يوميا يعمل على تقليل خطر ارتفاع ضغط الدم بنسبة الخمس تقريبا، فى الوقت الذى يروا فيه أن ممارسة الرياضة والنشاط البدنى أثناء وقت الفراغ تضيف المزيد من المزايا الصحية وقد تغنى عن العقاقير الطبية مدى الحياة.

وتكشف النتائج المتوصل إليها من قبل "جمعية القلب الأمريكية" عن أن مزاولة النشاط البدنى يعد الدرع الواقية ضد الإصابة بضغط الدم المرتفع، فكلما زادت معدلات ممارسة الرياضة تراجعت فرص الإصابة بمرض العصر.

وكانت الأبحاث قد أجريت على أكثر من136,846 ألف شخص فى أوروبا والولايات المتحدة وشرق آسيا، أغلبهم من الأصحاء بينما أصيب نحو 15.600 ألف منهم لاحقا بضغط لدم فى فترة المتابعة التى تراوحت مابين عامين إلى خمسة أعوام.

وأشارت المتابعة إلى أن الأشخاص الذين مارسوا الرياضة لنحو أربع ساعات أسبوعيا وفى أوقات فراغهم كانوا أقل عرضة للإصابة بنسبة 19% بالمقارنة بأولئك الذين مارسوا الرياضة لأقل من ساعة واحدة أسبوعيا.

وتشير التقديرات إلى أن هناك 16 مليون شخص يعانون من ضغط الدم المرتفع فى بريطانيا بما فى ذلك الثلث الذين لا يعرفون إصابتهم به، حيث يعد ضغط الدم المرتفع أحد الأسباب الرئيسية وراء الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية والفشل الكلوى.

وأضاف الباحثون حدوث 350 حالة سكتة دماغية يوميا يمكن الوقاية منها أو نوبات قلبية فى بريطانيا نظرا للارتفاع ضغط الدم.

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مصر 365

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