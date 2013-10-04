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جراحة المناظير أفضل من الجراحات المفتوحة لاستئصال المرارة

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جراحة المناظير أفضل من الجراحات المفتوحة لاستئصال المرارة جراحة المناظير أفضل من الجراحات المفتوحة لاستئصال المرارة

يصاب المريض دائما بالقلق والاكتئاب قبل إجراء الجراحات، حيث يترك جسده بين يدى الطبيب بعد أن يتم تخديره، ودائما ما يتساءل المرضى عن أحدث الطرق فى الجراحة.

قال الدكتور حسام أحمد فؤاد أستاذ الجراحة العامة والأورام والغدد والأوعية الدموية وجراحة المناظير المتقدمة والجهاز الهضمى وجراحات السمنة زميل الكلية الملكية للجراحين بلندن، إن جراحة المناظير أصبحت أفضل من الجراحة المفتوحة، وخاصة فى الجهاز الهضمى، حيث يعطى رؤية أكبر من زوايا متعددة وقدرة على التعامل مع الأنسجة أفضل فى معظم الحالات، ذلك أن الألم الناتج عن استخدام المناظير حيث يتم من خلال فتحات صغيرة بالبطن، كما أن الجراحة لا تستغرق أكثر من يوم واحد.

كما أن استخدام المنظار يعطى نفس النتيجة الجراحية حيث يتم استئصال المرارة بالكامل.

وأضاف حسام أن استخدام الجراحة المفتوحة فى استئصال المرارة ينتج عن نقص فى الخبرة والتدريب الجراحى للجراح.

وأضاف حسام أن 1% فقط من المرضى لا تجدى معهم جراحة المناظير بسبب وجود التصاقات وعدم وضوح الأنسجة، أو احتمالية وجود تشوهات خلقية.

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مصر 365