100 % زيادة عدد الطلاب و31% المدارس الخاصة في 5 سنوات

أشارت نتائج تقرير الرقابة المدرسية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي السنوي الخامس للعام 2013 والذي تضمن تحليلاً منهجياً لنتائج 5 سنوات كاملة من عمل الرقابة، منذ انطلاقتها في العام الدراسي 2009 -2008 إلى أن عدد طلاب المدارس الخاصة التي تطبق فيها عمليات الرقابة المدرسية زاد بنسبة 100%، وأن أعداد المدارس ارتفع من 109 مدارس إلى 143 مدرسة بنسبة 31% مقارنة بالعام الدراسي 2009-2008.

ولفت التقرير إلى زيادة أعداد المدارس المتميزة في دبي خلال العام الدراسي الماضي مقارنة في 2008- 2009 ، من 4 مدارس إلى 12 مدرسة بنسبة زيادة تقدر بـ 300%، وأن المدارس التي تقدم مستوى جودة جيدا ارتفع عددها من 34 مدرسة إلى 51 مدرسة فيما انخفض عدد المدارس التي تقدم تعليما ذو جودة ضعيفة من 17 إلى 13 مدرسة.

انخفاض

وبين التقرير أن هناك انخفاضا في أعداد الطلاب الذين يتلقون تعليمهم في مدارس خاصة ضعيفة الأداء بنسبة 8%، وزيادة في عدد الطلاب في المدارس ذات التصنيف المتميز والجيد بنسبة 6%، حيث تضاعف عدد الطلبة الذين يتلقون تعليمهم في المدارس الخاصة مرتين تقريباً مقارنة بالعام الدراسي 2008 -2009 ونصف طلبة المدارس الخاصة تقريباً يتلقون تعليمهم حالياً في مدارس خاصة جيدة أو متميزة، في حين كانت نسبتهم الثلث تقريباً عند انطلاق الرقابة المدرسية في دبي .

وأوضح التقرير بأن الزيادة في عدد الطلاب خلال الخمس سنوات الأخيرة يرجع إلى بدء تطبيق عمليات الرقابة المدرسية على المدارس الخاصة التي تطبق منهاجا تعليميا هنديا أو باكستانيا في العام الثاني من الرقابة، حيث يعود جزء من هذه الزيادة إلى إضافة طلبة هذه المدارس إلى إجمالي الطلبة الذين تم تطبيق الرقابة على مدارسهم. وانخفض عدد الطلبة الذين يتلقون تعليمهم في مدارس خاصة ضعيفة الأداء من 15 ألفاً و757طالباً وطالبة في العام الدراسي 2008 - 2009 ، إلى 14 ألفاً و49 طالباً وطالبة في العام الدراسي 2012 2013 ، فيما زاد عدد الطلبة الذين يتلقون تعليمهم في مدارس خاصة متميزة الأداء من 3,098 طالباً وطالبة في العام الدراسي 2008 - 2009 إلى 20 الفا و435 طالباً وطالبة في العام الدراسي الماضي.

تغيرات

وفيما يتعلق بالتغيرات في مستويات جودة الأداء العام للمدارس الخاص بين التقرير أن بين العامين الدراسيين الماضي و2009 -2008، هناك تحسن في 45 مدرسة وتراجع في 18 مدرسة وهذا يعني أنه في كل دورة من دورات الرقابة الماضية، كان عدد المدارس الخاصة التي يتحسن أداؤها أكبر من عدد المدارس التي ينخفض أداؤها، ولكن حدث خلال الدورة الماضية تباطؤ في وتيرة تقدم المدارس نحو تحقيق جودة أداء أعلى، إذا ما قورنت بوتيرة التقدم المستقر خلال الدورات الأربعة الأولى من الرقابة المدرسية.

واظهر أن عددا قليلا من المدارس الخاصة كانت تشهد تغييراً في مستوى جودة أدائها العام بين عام وآخر، ولكن في المقابل، أظهرت الرقابة المدرسية أن عدداً أكبر من المدارس شهدت تغييراً في مستويات الجودة في جانب أو أكثر من جوانب عملها، وجدير بالذكر أن هذه التغييرات تأخذ منحىً تصاعدياً غالباً.

مؤشرات الجودة

ولفت التقرير إلى أن مؤشرات الجودة المعتمدة في تقييم جودة الخدمات التعليمية في المدارس الخاصة خضعت للتطوير و التعديل على مدى الأعوام الخمسة الماضية، حيث عمل جهاز الرقابة المدرسية على رفع التوقعات في عدة جوانب بناء على تحليل نتائج الرقابة المدرسية في كل دورة.

جهود

عمل جهاز الرقابة المدرسية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي منذ العام 2008 على تحديد العديد من نقاط القوة في قطاع المدارس في دبي، بدءاً من التدريس والتعلم ونهاية بالقيادة المدرسية والرفاهية التعليمية لطلبتنا، والتزم بالتركيز على مثل هذه الجوانب من نقاط القوة، وتشجيع المدارس على تشاركها مع بعضها البعض لضمان حصول جميع الطلبة في دبي على تعليم عالي الجودة.