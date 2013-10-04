ولي عهد عجمان يستقبل قنصل فلسطين

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان في مكتبه في الديوان الأميري أمس السفير عصام مصالحة قنصل عام دولة فلسطين الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله قنصلا عاما لبلاده في دبي.

ورحب سمو ولي عهد عجمان بالسفير مصالحة متمنيا له النجاح في مهمته والعمل على تعزيز أواصر الأخوة بين شعبي البلدين الشقيقين على مختلف المستويات.

وتم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون المتميزة التي تربط بين دولة الإمارات وفلسطين وسبل تعزيزها في المجالات كافة.

من ناحيته تمنى مصالحة لسمو ولي عهد عجمان دوام الصحة والسعادة وللدولة استمرار التقدم والرخاء في ظل قيادتها الرشيدة.

وتوجه بالشكر إلى دولة الإمارات حكومة وشعبا على ما حظي به من حفاوة وتكريم منذ لحظة وصوله إلى أرض الدولة مشيرا إلى أن الدولة تبوأت خلال فترة وجيزة مكانة مرموقة على خارطة الدول المتقدمة.

كما أعرب عن تقديره للدولة على ما توليه للجالية الفلسطينية المقيمة من حسن رعاية واهتمام.

حضر اللقاء سالم سيف المطروشي نائب مدير ديوان صاحب السمو حاكم عجمان واحمد إبراهيم الغملاسي رئيس مكتب سمو ولي عهد عجمان ويوسف النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة.