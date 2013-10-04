مجلس وزراء العمل في التعاون يشيد بــ «تسهيل»

أشاد مجلس وزراء العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتجربة وزارة العمل في إنشاء مراكز الخدمة "تسهيل" داعياً الدول الاعضاء للاستفادة من هذه التجربة وبحث إمكانية تعميمها عليها. جاء ذلك في ختام أعمال الدورة الثلاثين للمجلس مساء أول من أمس في المنامة بمشاركة وفد الدولة برئاسة معالي صقر غباش وزير العمل.

وقال غباش خلال اجتماع المجلس الذي شهد استعراض تجربة مراكز الخدمة: إن عمل المراكز ينطلق من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، حيث تستهدف المراكز تقديم الخدمات المتميزة للمتعاملين بمعايير تمتاز بالجودة إلى جانب تعزيز فرص توظيف الموارد البشرية الوطنية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص الذي يدير هذه المراكز تحت إشراف الوزارة.

وأشار إلى أن تقليص الأدوار التشغيلية لوزارة العمل من خلال تحويل جانب كبير من خدماتها إلى المراكز أتاح المجال أمام الوزارة للتركيز أكثر في صنع سياسات سوق العمل وإدارته بالشكل الذي يحقق المزيد من التوازن في علاقات العمل بين طرفي الانتاج".

تطوير التجربة

وأبدى غباش خلال الاجتماع ترحيبه وجاهزية وزارة العمل لوضع خلاصة تجربة مراكز الخدمة أمام وزارات العمل تعميما للفائدة وبما يطور التجربة على مستوى دول الخليج.

وكان حميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل وفاطمة الملا رئيس قسم الترخيص في إدارة مراكز الخدمة في ديوان وزارة العمل في دبي استعرضا أمام مجلس وزراء العمل خلال اجتماعه دور مراكز الخدمة وآلية عملها والمرتكزات التي تقوم عليها و ما حققته من إنجازات.

وتم استعراض تطور تجربة المراكز التي يبلغ عددها حاليا 28 مركزا في دبي والامارات الشمالية بالاضافة إلى ستة مراكز أخرى في أبو ظبي من المقرر بدء تشغيلها تجريبيا في 20 اكتوبر المقبل.

دور القطاع الخاص

ثمن مجلس وزراء العمل في "التعاون"الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في خلق وظائف لائقة في سوق العمل الخليجي وفي زيادة نسبة توطين الوظائف مؤكداً على الدعم الذي توليه حكومات دول المجلس لهذا القطاع الحيوي.