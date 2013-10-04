الأشغال: 5212 قراراً بتمليك المساكن للمستفيدين منذ 2008

عقدت لجنة توزيع المساكن الحكومية اجتماعاً صباح أمس الخميس بديوان وزارة الأشغال بدبي، برئاسة المهندسة زهرة العبودي وكيل وزارة الأشغال العامة بالإنابة، وناقشت اللجنة طلبات تمليك المساكن الحكومية وفقاً للقانون الاتحادي رقم (11/2007) بشأن تنظيم الانتفاع بالمساكن الحكومية.

وقال المهندس محمد جعفر آل درويش مدير إدارة الإسكان بوزارة الأشغال العامة إن عدد إجمالي الطلبات المرفوعة للدراسة 192 طلباً، و137 مستفيداً في إمارة رأس الخيمة، و50 مستفيداً في الفجيرة، وخمسة مستفيدين في عجمان، مشيرا إلى أنه سيتم رفع الطلبات لمعالي الدكتور عبدالله بالحيف النعيمي وزير الأشغال العامة للاعتماد وإصدار قرارات للمواطنين خلال شهر أكتوبر الحالي.

وقالت المهندسة زهرة العبودي: بهذه الدفعة يبلغ العدد الإجمالي الذي عملت عليه لجنة توزيع المساكن الحكومية منذ عام 2008 إلى العام الحالي إلى خمسة آلاف و215 قراراً بتمليك المساكن للمستفيدين في إمارات الدولة.

دفعة جديدة

وأضافت أنه سيتم إعلان الدفعة المستحقة من خلال وسائل الإعلام، ومن ثم يتم إعلام المواطنين المستفيدين عبر قنوات التواصل لتوجيههم للإجراءات المطلوبة منهم، كما أفادت بأنه قد تم تخصيص رقم مباشر للرد على استفسارات المواطنين في ديوان الوزارة في دبي:042125414 إضافة إلى الرقم المجاني 8006679. وأكدت أن على المستفيد اتخاذ الخطوة الأولى والمتمثلة في استيفاء المستندات المطلوبة التي تشمل صوراً من خلاصة القيد، وجواز السفر، وصورة من بطاقة الهوية ومن محضر الاستلام، إضافة إلى حصر إرث "في حالة وفاة المستفيد"، وفاتورة الكهرباء الخاصة بالمسكن.

وقالت إن هذا يأتي من منطلق تحقيق رؤية وزارة الأشغال العامة وتنظيماً لقطاع الإسكان في دولة الإمارات العربية المتحدة ومن واقع الأنشطة الرئيسية لفعاليات الاحتفال بيوم الإسكان العربي، والتي حدد لهذا العام بتاريخ 7أكتوبر 2013.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة التي تضم ممثلين عن برنامج الشيخ زايد للإسكان، ومديرو البلديات في الإمارات المعنية، إضافة إلى ممثلي وزارة المالية والاقتصاد.