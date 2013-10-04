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«استشاري الشارقة» يطلع على تجربة أمانة المجلس الوطني

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«استشاري الشارقة» يطلع على تجربة أمانة المجلس الوطني «استشاري الشارقة» يطلع على تجربة أمانة المجلس الوطني

اطلع وفد الأمانة العامة للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال زيارة قام بها لمقر الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي في دبي أمس على تجربة الأمانة في تقديم الدعم الفني لأجهزة المجلس لممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية وفي مجال الدبلوماسية البرلمانية.

وأكد الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي خلال استقباله الوفد أهمية تبادل الزيارات والخبرات بين مختلف المؤسسات الوطنية بما ينعكس ايجابيا على عملها، وأشار إلى أن الأمانة العامة للمجلس أعدت استراتيجية عمل شاملة وفق خطط سنوية متدرجة لتطوير المنتجات الفنية والبحثية وتوجيه هذه الاستراتيجية نحو أفضل الآليات الممكنة وفق الممارسات العالمية.

بعد ذلك استمع الوفد إلى عرض عن طبيعة الدعم الذي تقدمه الأمانة العامة للمجلس، وعمل المكتب الفني وإدارات: الجلسات، والاتصال والإعلام، والعلاقات العامة والمراسم وشؤون الأعضاء.

وأكد العرض أن المكتب الفني يعتمد منهجية إدارة المعرفة البرلمانية التي تقوم على استخدام التقنيات والموارد البشرية لجمع وإدارة ونشر واستثمار المعرفة. كما شمل العرض دور إدارات الاتصال والإعلام، والعلاقات العامة والمراسم وشؤون الأعضاء، والجلسات، في التطوير المستمر لنشاط الاتصال والإعلام البرلماني بما يساهم في تفعيل التواصل الداخلي والخارجي، وعكس نشاطات وإنجازات المجلس.

وأعرب الوفد عن إعجابه بما شاهده من برامج مطبقة لدى الأمانة العامة في تقديمها لجميع أشكال الدعم للمجلس مؤكدا أهمية هذه التجربة التي تعكس الدور الذي تقوم به ضمن منظومة عمل جماعية تتكاتف كل الإدارات الفنية والإدارية لتقديم أفضل أداء متميز يساند ويدعم عمل المجلس.

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