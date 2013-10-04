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شرطة دبي تكرّم مواطناً أنقذ 6 أشخاص من الغرق

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شرطة دبي تكرّم مواطناً أنقذ 6 أشخاص من الغرق شرطة دبي تكرّم مواطناً أنقذ 6 أشخاص من الغرق

كرم اللواء الخبير خميس مطر المزينة، نائب القائد العام لشرطة دبي، بحضور اللواء الخبير خليل إبراهيم المنصوري، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والمقدم عبد الله المزيود، مدير مركز شرطة الموانئ؛ خالد سالم العبار، وذلك تقديراً لدوره الإنساني في إنقاذ حياة ستة أشخاص تعرضت سفينتهم للغرق في عرض البحر.

وقدم المزينة شهادة شكر وتقدير، وهدية رمزية لخالد العبار، مؤكداً أن هذا التكريم يأتي في إطار تفعيل دور الشراكة المجتمعية بين شرطة دبي والجمهور، وبث روح التعاون والعمل يداً بيد من أجل بسط الأمن والأمان، مشيداً بالدور الكبير الذي يقوم به أفراد المجتمع ومساهمتهم الفاعلة بالارتقاء بسمعة الدولة عبر تعاونهم المثمر مع الأجهزة الأمنية، مشيرا إلى أن التكريم سيكون حافزا لزملائه للتحلي بهذه الخصال الحميدة.

ومن جانبه شكر خالد العبار القيادة العامة لشرطة دبي لتكريمها له، مشيرا إلى أن هذا التكريم يعد مصدر فخر واعتزاز له، وحافزاً لاستمراره في أداء رسالته الوطنية على أكمل وجه.

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