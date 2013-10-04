بوتين وأوباما يبحثان في الأزمة السورية.. الأسبوع المقبل

قال مساعد بالكرملين امس إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي باراك أوباما قد يبحثان الأزمة السورية على هامش قمة دول آسيا والمحيط الهادي التي تعقد في بالي الأسبوع المقبل.

وقال يوري اوشاكوف اكبر مستشاري بوتين للسياسة الخارجية للصحافيين "من المنطقي ان يلتقي (أوباما) في بالي اذا وضعنا في الاعتبار العمل في القضية السورية".

وصرح بأن المسؤولين الأمريكيين والروس سيبحثون ترتيبات اجتماع محتمل اثناء قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي. ويتوقع ان يغادر بوتين موسكو متوجها الى جزيرة بالي الإندونيسية يوم الأحد.

وتوجد خلافات منذ فترة طويلة بين روسيا الحليف الأساسي للرئيس السوري بشار الأسد والولايات المتحدة بشأن الحرب الأهلية السورية.لكن البلدين اتفقا في الشهر الماضي على خطة تقضي بأن تسلم سورية أسلحتها الكيماوية ويرتبان لعقد مؤتمر سلام دولي.

كما بحث أوباما وبوتين الأزمة السورية لفترة قصيرة اثناء قمة مجموعة العشرين للدول المتقدمة والدول النامية في مدينة سان بطرسبرغ الروسية يومي الخامس والسادس من سبتمبر/ايلول.