سلمان بن سلطان يرعى اختتام تمرين «التمساح الأحمر-3»

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع امس الاول اختتام فعاليات التمرين السعودي البريطاني المشترك التمساح الأحمر 3 بمنطقة جازان، حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل الختامي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن حسين بن عبدالله القبيل، وقائد القوات البحرية الفريق الركن دخيل الله الوقداني، وقائد المنطقة الجنوبية اللواء الركن عبدالله بن صالح العمري، وقائد قوة جازان اللواء الركن عبدالله بن سعيد القحطاني، وقائد الأسطول الغربي اللواء البحري الركن إبراهيم بن عثمان الدليجان، وقائد القوة البحرية بجازان اللواء البحري الركن فيصل الزهراني، وعدد من كبار ضباط المنطقة الجنوبية. وفور وصول سمو نائب وزير الدفاع عزف السلام الملكي، ثم توجه سموه لمركز عمليات التمرين، واستمع لإيجاز عن ما تم من عمليات وما حقق من أهداف في تمرين التمساح الأحمر3. بعد ذلك توجه سموه لمنصة العرض حيث بدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم، ثم ألقى قائد الأسطول الغربي كلمة رحب فيها بسمو نائب وزير الدفاع، مهنئاً سموه على الثقة الغالية من لدن خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى للقوات المسلحة بتعيينه نائبا لوزير الدفاع، مشيداً بما وصلت إليه القوات البحرية من تطور على جميع الأصعدة. وبيّن أن تمرين التمساح الأحمر3 يأتي ضمن خطة التدريب السنوية للقوات المسلحة التي تهدف إلى التعاون العسكري بين الدول الصديقة والشقيقة وتبادل الخبرات والمفاهيم العسكرية، مؤكداً نجاح التمرين ولله الحمد بجميع مهامه وإجراءاته وحقق الهدف المرجو منه بفضل الله ثم بفضل توجيهات حكومتنا الرشيدة أيدها الله . بعدها أطلق سمو نائب وزير الدفاع إشارة بداية العمليات النهائية، وعرض عمليات الإنزال البحري التي اشتملت على عمليات الإنزال البحري وتشكيلات لعدد من الزوارق وإجراءات القوات الخاصة، ورماية لعدد من الصواريخ، ورماية بالذخيرة الحية، وإبطال الألغام البحرية والتسلل التكتيكي. إثر ذلك قام سموه بجولة على عدد من المعدات والآليات المشاركة التقى خلالها بعدد من المشاركين، وشكرهم على ما قدموه من تميز في الأداء والتطبيق وما حققوه من مستوى مشرف في التمرين. ثم شرف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز حفل الغداء الذي أعدته القوة البحرية بجازان بحضور رئيس هيئة الأركان العامة وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة، وقدمت لسموه هدية تذكارية بهذه المناسبة. عقب ذلك قام سموه بجولة على عدد من الوحدات العسكرية بالمنطقة، مطلعاً سموه على ما تم انجازه من مهام وواجبات في تلك الوحدات. من جهته قال قائد القوات البحرية الفريق الركن دخيل الله الوقداني في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: "تستكمل القوات البحرية الملكية السعودية وقوة المهام البريطانية فعاليات «تمرين التمساح الأحمر3» بأجراء عمليات الإنزال البحري المشترك". وأضاف "أن هذا التمرين امتدادا لسلسلة تمارين التمساح الأحمر، وذلك لتعزيز التعاون المشترك بين القوات البحرية والقوات البريطانية الصديقة لتبادل الخبرات وتدريب الوحدات المشاركة على تنفيذ العمليات البحرية المختلفة، وتدريب مشاة البحرية ووحدات الأمن البحري الخاصة على المعدات الحديثة والأسلحة المختلفة وقد حقق هذا التمرين الأهداف المرجوة منه ولله الحمد". من جهة أخرى قام سمو نائب وزير الدفاع بزيارة لمجموعة لواء الملك عبدالله الثامن عشر بالخوبة، حيث كان في استقبال سموه قائد المنطقة الجنوبية اللواء الركن عبدالله صالح العمري، وقائد قوة جازان اللواء الركن عبدالله بن سعيد القحطاني، وقائد مجموعة اللواء الثامن عشر اللواء الركن مسبل بن سلطان العمري، حيث تشرف عدد من ضباط مجموعة اللواء الثامن عشر بالسلام على سموه. بعد ذلك ألقى سموه كلمة قال فيها: "أيها الأخوة الأعزاء أنقل لكم تحيات واعتزاز خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على إنجازاتكم ومثابرتكم، فأنتم على ثغر من ثغور هذا الوطن الغالي، نعلم ونقدر ما تقومون به من كفاح وتضحية وبطولات، يعلمها القاصي والداني ويعلمها شعبكم، ونسأل الله لكم التوفيق والسداد، ونحن معكم دائماً وأبداً في كل ما يسهل عملكم البطولي تجاه وطنكم ودينكم وقيادتكم، وأسال الله لكم التوفيق والسداد". بعدها استمع سموه لإيجاز عن ما تقوم به مجموعة اللواء الثامن عشر من مهام وواجبات، ثم سجل سموه كلمة في سجل الزيارات كما قدمت هدية تذكارية لسموه بهذه المناسبة. عقب ذلك قام سمو الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز بزيارة لمركز حرس الحدود بالخوبة، حيث كان في استقباله العميد أحمد عبد الله المرواني، وعدد من ضباط سلاح الحدود واستمع سموه لشرح عن ما يقوم به حرس الحدود من مهام وواجبات في تلك المنطقة.