القوس يودع ابنه سعود.. الضحية الثانية للمطاردة المميتة

الرياض – مناحي الشيباني تصوير - عليان العليان

شارك عدد من رجال الأمن بالرياض يتقدمهم العقيد راشد بن زيد المهيني مدير إدارة دوريات أمن منطقة الرياض وعدد من الضباط والأفراد من منسوبي دوريات أمن الرياض في تشييع جنازة زميلهم الجندي أول سعود بن غزاي القوس الضحية الثانية للمطاردة المميتة التي شهدتها العاصمة الرياض في اليوم الوطني للمملكة.

سعد: أمير الرياض هاتفني مؤكداً.. «لن نطلق سراح المتهمين إن لم يصدر ذلك بصفة رسمية من لجان التحقيق»

وتوافد عدد كبير من رجال الأمن وأقارب الضحية لجامع الراجحي بالرياض منذ وقت مبكر لصلاة ظهر أمس وأخذوا في تقديم التعازي لوالد وأشقاء المتوفى -يرحمه الله- الذي ووري جثمانه الثرى عقب صلاة ظهر أمس بمقبرة النسيم.

وصمد والد المتوفى (سعود) المواطن غزاي القوس أمام الصدمة الثانية بوفاة ابنه (سعود) الذي أعلن الأطباء وفاته بعد أربع وعشرين ساعة من تشييع جثمان شقيقه (ناصر) ودفنه بمقبرة النسيم، وألقى غزاي أمس النظرة الأخيرة على ابنه الثاني (سعود) وهو يشاهد المشيعين يضعونه في قبره ويهيلون عليه التراب وقال غزاي القوس ل"الرياض" (لا نقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون والله يرحمهم ويتجاوز عن سعود وناصر خطاياهم فأنا مسامحهم الله يرحمهم وأدعوا الله لهم ليلا ونهارا أن يدخلهم الجنة).

من جانبه قال سعد بن غزاي القوس شقيق المتوفين (ناصر وسعود) ل"الرياض": أسأل الله لأخوي سعود وناصر الرحمة والمغفرة وأسال الله لوالدي الصبر والسلوان والحمد الله على قضائه وقدره.

وأضاف بعد تشييع جنازة ناصر يرحمه الله وبعد أن أبلغنا الأطباء بوفاة سعود وردتنا بعض المعلومات أنه تم إطلاق سراح بعض المتهمين في القضية وسيتم إطلاق سراح البقية وأزعج الخبر والدي وأزعجنا مما دفعني للاتصال بمقام إمارة منطقة الرياض طالباً الحديث مع سمو أمير منطقة الرياض الأمير خالد بن بندر -يحفظه الله- وأخذ المسؤولون بالإمارة رقم هاتفي واسمي وسبب اتصالي بسموه وبعد وقت قصير جدا رن هاتفي الجوال وكان سموه هو المتصل وقام بتقديم العزاء لي، وطلب مني أن أنقل تعازي سموه للوالد والإخوان والجماعة وسألني عن سر اتصالي وعندما أبلغت سموه عن أنه تم إطلاق سراح بعض المتهمين قال لي سموه (اطمئن وطمن الوالد لن يتم إطلاق سراح أي شخص من المتهمين في القضية إن لم يصدر بذلك قرار رسمي من اللجنة المشكلة بالتحقيق مع المتهمين) فنحن في المملكة دولة تحكم بشرع الله تعالى منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز -يرحمه الله- ولن يظلم مواطن بإذن الله تعالى وسنعطي كل ذي حق حقه بإذن الله، والقضية محل اهتمام سمو وزير الداخلية والمسؤولين فاطمئن وطمن والدك.

وشكر سعد القوس عبر "الرياض" أمير الرياض على تواضعه واهتمامه بالقضية وقال إن ذلك ليس بمستغرب على ولاة أمرنا حفظهم بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله.