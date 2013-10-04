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عضوة بـ"الخمسين": يجب تطبيق أقصى العقوبة على من يعتد على المنشآت

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عضوة بـ"الخمسين": يجب تطبيق أقصى العقوبة على من يعتد على المنشآت عضوة بـ"الخمسين": يجب تطبيق أقصى العقوبة على من يعتد على المنشآت

قالت الدكتورة عزة العشماوى مدير وحدة مكافحة الاتجار بالبشر بالمجلس القومى للطفولة والأمومة وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن أى اعتداء يقع على مؤسسات تابعة للدولة يُعد جريمة ومنها المنشآت التابعة للقوات المسلحة.

وطالبت العشماوى فى تصريحاتٍ خاصة لـ"اليوم السابع"، أن يتم تطبيق أقصى العقوبات على من يقوم بالاعتداء على أية مؤسسة، وأن يُتَخَذ ضده أشد الإجراءات القانونية.

وكانت العشماوى قد أكدت فى كلمة لها أمام اللجنة العامة للخمسين أمس الأربعاء، أن الاعتداء على منشآت اقتصادية تابعة للقوات المسلحة مثل محطات الوقود "وطنية" يعد جريمة تستحق المحاكمة العسكرية.

وأشارت العشماوى إلى الدور الوطنى والمحورى الذى تؤديه القوات المسلحة، وأنها درع الوطن وحامية الأمن، وأنه من الخطأ أن يعتبر البعض أن محطات بيع الوقود التابعة للقوات المسلحة فقط لبيع البنزين والسولار والسلع البترولية، وتنظيف السيارات، موضحة أن لها دوراً استراتيجياً فى السلم والحرب، متضمناً توزيعها على مستوى الجمهورية.

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مصر 365