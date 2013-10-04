أخبار عاجلة

تأخرها على الجمهور وتحديها للكويت.. 5 حفلات لـ«أنغام» شهدت أزمات -
ستاد مصر: لقاء خاص مع إبراهيم حسن عقب فوز المصري على إنبي ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري -
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
موظفو الشهر العقاري يتركون المواطنين لشراء "نظارات" -
ترقية أكثر من 123 ألف موظف بالتربية والتعليم​ -
حظك اليوم برج الحوت الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
فيدرير يتوج ببطولة ميامي للتنس على حساب نادال -
حظك اليوم برج الجدي الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج القوس الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. DMC

القوات النظامية السورية تستعيد السيطرة على بلدة استراتيجية على طريق بحلب

Google+ Print
القوات النظامية السورية تستعيد السيطرة على بلدة استراتيجية على طريق بحلب القوات النظامية السورية تستعيد السيطرة على بلدة استراتيجية على طريق بحلب

كتب : ا ف ب الخميس 03-10-2013 21:16

استعادت القوات النظامية، اليوم، السيطرة على بلدة خناصر الاستراتيجية الواقعة على طريق إمداد أساسي يربط بين حماة في وسط سوريا ومدينة حلب (شمال) بعد اشتباكات عنيفة مستمرة منذ أسابيع، وأوقعت عشرات القتلى في صفوف الطرفين، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكان مقاتلو المعارضة السورية قطعوا طريق الإمداد هذه الوحيدة بالنسبة إلى القوات النظامية في نهاية أغسطس عندما استولوا على خناصر وعدد من القرى المحيطة بها.

وقال المرصد في بريد إلكتروني اليوم "تمكنت القوات النظامية مدعمة بقوات الدفاع الوطني من السيطرة على بلدة خناصر جنوب مدينة حلب بشكل كامل بعد أسابيع من الاشتباكات العنيفة".

وأشار إلى مقتل 25 مقاتلا معارضا على الأقل في معارك أمس، إضافة إلى 18 عنصرا من جيش الدفاع الشعبي الموالي للنظام وعشرات العناصر من القوات النظامية.

وذكر المرصد أن المعارك تتواصل اليوم بشكل عنيف في عدد من القرى المحيطة بالبلدة، و"يستخدم فيها النظام الطيران المروحي والحربي في القصف".

وكانت صحيفة "الوطن" السورية المقربة من السلطات أوردت في عددها الصادر اليوم أنه "تمت إعادة السيطرة على خناصر الواقعة على طريق سلمية - حلب الأمر الذي يمهد لإعادة فتح طريق المساعدات الإغاثية للمدينة خلال الساعات المقبلة ويفشل محاولات المسلحين بتجويعها".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
قعدة رجالة - بوسي لـ إياد نصار ... خاف من الستات لما تحط راجل في دماغها " هتنهيه "

قعدة رجالة - بوسي لـ إياد نصار ... خاف من الستات لما تحط راجل في دماغها " هتنهيه "

قعدة رجالة - بوسي لـ إياد نصار ... ربنا هيرزقك بواحدة هتخلص منك القديم والجديد

قعدة رجالة - بوسي لـ إياد نصار ... ربنا هيرزقك بواحدة هتخلص منك القديم والجديد

قعدة رجالة - نجمة الغناء الشعبي " بوسي " ... إحنا مش ملايكة وبحب الراجل اللي بيعترف بغلطه

قعدة رجالة - نجمة الغناء الشعبي " بوسي " ... إحنا مش ملايكة وبحب الراجل اللي بيعترف بغلطه

قعدة رجالة - بوسي ...مفيش فرح مفيهوش مطرب شعبي وممكن نعمل أي حاجة ولو طلبت مني أتشقلب أتشقلب عادي

قعدة رجالة - بوسي ...مفيش فرح مفيهوش مطرب شعبي وممكن نعمل أي حاجة ولو طلبت مني أتشقلب أتشقلب عادي