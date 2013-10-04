القوات النظامية السورية تستعيد السيطرة على بلدة استراتيجية على طريق بحلب

كتب : ا ف ب الخميس 03-10-2013 21:16

استعادت القوات النظامية، اليوم، السيطرة على بلدة خناصر الاستراتيجية الواقعة على طريق إمداد أساسي يربط بين حماة في وسط سوريا ومدينة حلب (شمال) بعد اشتباكات عنيفة مستمرة منذ أسابيع، وأوقعت عشرات القتلى في صفوف الطرفين، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكان مقاتلو المعارضة السورية قطعوا طريق الإمداد هذه الوحيدة بالنسبة إلى القوات النظامية في نهاية أغسطس عندما استولوا على خناصر وعدد من القرى المحيطة بها.

وقال المرصد في بريد إلكتروني اليوم "تمكنت القوات النظامية مدعمة بقوات الدفاع الوطني من السيطرة على بلدة خناصر جنوب مدينة حلب بشكل كامل بعد أسابيع من الاشتباكات العنيفة".

وأشار إلى مقتل 25 مقاتلا معارضا على الأقل في معارك أمس، إضافة إلى 18 عنصرا من جيش الدفاع الشعبي الموالي للنظام وعشرات العناصر من القوات النظامية.

وذكر المرصد أن المعارك تتواصل اليوم بشكل عنيف في عدد من القرى المحيطة بالبلدة، و"يستخدم فيها النظام الطيران المروحي والحربي في القصف".

وكانت صحيفة "الوطن" السورية المقربة من السلطات أوردت في عددها الصادر اليوم أنه "تمت إعادة السيطرة على خناصر الواقعة على طريق سلمية - حلب الأمر الذي يمهد لإعادة فتح طريق المساعدات الإغاثية للمدينة خلال الساعات المقبلة ويفشل محاولات المسلحين بتجويعها".