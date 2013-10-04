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السودان يتهم 35 متظاهرا بينهم أطفال بالتحريض على العنف

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السودان يتهم 35 متظاهرا بينهم أطفال بالتحريض على العنف السودان يتهم 35 متظاهرا بينهم أطفال بالتحريض على العنف

كتب : رويترز الخميس 03-10-2013 21:19

قال محام إن 35 شخصا مثلوا أمام المحكمة، اليوم، بتهمة التحريض خلال أعمال شغب دموية مناهضة للحكومة على مدى نحو أسبوع في السودان.

وقال معتصم الحاج محامي الدفاع "إن 35 شخصا مثلوا أمام قاض في حي الحاج يوسف الفقير بالخرطوم". وأضاف أن من بينهم خمسة من جنوب السودان وثلاثة نساء وثمانية أطفال، مشيرا إلى أن "كل المتهمين لم يتم اعتقالهم من داخل التظاهرات ولكن في اليوم الثاني للتظاهرات داخل بيوتهم أو من أماكن أخرى عن طريق الإرشاد".

وأضاف الحاج "قرر القاضى أن تكون الجلسة يوم الأحد القادم، وأمر بدفع كفالة تقدر بعشرين ألف جنيه لإطلاق سراح المتهمين ولكن لم يتسن تسديد المبلغ لعدم توفره ولأن جلسة المحكمة انتهت بنهاية دوام العمل اليومي".

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