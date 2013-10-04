"المرابطين بالقدس" تدعو إلى الوقوف دقيقة غدًا تضامنًا مع المسجد الأقصى

كتب : أ ش أ الخميس 03-10-2013 21:26

دعت هيئة المرابطين في القدس الشعب العربي والمصري، للوقوف دقيقة عقب أداء صلاة الجمعة، تضامنا لنصرة المسجد الأقصى المبارك، واحتجاجًا على الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تهويده ومنع المصلين المسلمين من الوصول إليه، ورفض الدعوات الإسرائيلية للسيطرة عليه وإقامة الهيكل المزعوم.

وقال خالد الحسيني نائب رئيس هيئة المرابطين بالقدس، "إن الدعوة تأتي تأكيدًا للتضامن العربي والمصري واحتجاجًا على الاقتحامات اليومية المستمرة وتدنيس الأقصى من قِبل المستوطنين المتطرفين المدعومين من الحكومة اليمينية المتطرفة والتي تعطي تعليماتها لقوات الشرطة وحرس الحدود والوحدات الخاصة لتوفير الأمن لهم خلال اقتحامهم للأقصى ليتسنى لهم أداء صلاواتهم التلمودية وإقامة هيكلهم المزعوم".

وأكد الحسيني أن وقوف الشعب المصري بجانب الشعب الفلسطيني من أجل الدفاع عن أقصانا يضع حدًا للإسرائيليين ويكبح جماحهم عن تحقيق أحلامهم العنصرية بالسيطرة على المسجد المبارك.