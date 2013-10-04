"كتائب القسام": المقاومة أكثر استعدادا من أي وقت مضى

كتب : أ ش أ الخميس 03-10-2013 21:28

أكد الناطق باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن وضع المقاومة الفلسطينية اليوم أكثر استعدادا من أي وقت مضى وأنه لا داعي للقلق على تسليح المقاومة التي لم تكن في يوم من الأيام تدخل السلاح عبر الطرق الرسمية.

وقال أبو عبيدة، في كلمة له خلال لقاء عقده المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بغزة مع نشطاء الإعلام الجديد مساء اليوم، إن وضع المقاومة اليوم أكثر استعدادا من أي وقت مضى وأكثر جهوزية بمراحل كثيرة عن الحرب الماضية، مشددا على أن القسام والمقاومة مستعدون لأي عدوان أكثر من أي وقت مضى.

وأضاف "نحن نسعى لتجنيب شعبنا الحرب، لكن في حال فرضت علينا سنخوضها بكل قوة"، مؤكدا أن عيون الكتائب تتجه نحو القدس وتصبو لتحرير الأسرى، وقلبها على اللد والرملة والمجدل وكافة القرى الفلسطينية المحتلة، وتابع قائلا "المقاومة تمتلك سلاحا استراتيجيا هو سلاح حرية القرار، وتحالفاتنا الحقيقية مع قوى شعبنا وفصائله في داخل فلسطين".

وأشار أبو عبيدة إلى أنهم في حالة تنسيق متكاملة مع كافة أجنحة العمل العسكري المقاوم، مضيفا أن "همنا واحد وعدونا مشترك، مؤكدا أن المقاومة بوصلتها الحقيقية ثوابت ومصالح شعبنا الفلسطيني"، واضاف أن من يمتلك القوة المادية لا يمتلك القدرة على تغيير التاريخ.

وجدد الناطق باسم كتائب عز الدين القسام تأكيده أن غزة عصية على الانكسار "فلن يستطيع الصهاينة واللصوص استباحتها ومقاومتنا في القلب من هذا الشعب مشيرا إلى أن المقاومة الفلسطينية عاشت صعوبة أكثر في الماضي وهي قادرة على تجاوز المحنة ولديها من الوسائل ما يحقق ذلك، وتابع قائلا "لا قلق على مستقبلنا وقضيتنا طالما بقينا على العهد".