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مفاوضات مباشرة بين الحكومة والمعارضة التونسية السبت لاحتواء الأزمة السياسية

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مفاوضات مباشرة بين الحكومة والمعارضة التونسية السبت لاحتواء الأزمة السياسية مفاوضات مباشرة بين الحكومة والمعارضة التونسية السبت لاحتواء الأزمة السياسية

كتب : أ ف ب الخميس 03-10-2013 23:51

تبدأ السبت في تونس أول مفاوضات مباشرة بين المعارضة والائتلاف الثلاثي الحاكم الذي تقوده حركة النهضة الاسلامية، لحل أزمة سياسية حادة اندلعت اثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو 2013، حسب ما أعلنت الخميس المركزية النقابية القوية التي تقوم بوساطة لحل الأزمة.

وقال الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان مقتضب على صفحته الرسمية في "فيسبوك": "تنعقد جلسة الحوار الوطني يوم السبت القادم بقصر المؤتمرات بالعاصمة تونس ابتداء من الساعة التاسعة صباحا".

وقالت حركة النهضة على صفحتها الرسمية في "فيسبوك": "يوم السبت المقبل، سيكون موعد انطلاق الحوار الوطني الذي يؤمل أن يكون بمشاركة الرئاسات الثلاث "رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان" ومختلف الأحزاب، وبداية الانفراج للأزمة التي مرت بها تونس".

وأعلنت المعارضة وحركة النهضة في وقت سابق قبول "خارطة طريق" لإخراج البلاد من الأزمة، طرحتها المركزية النقابية، ومنظمة أرباب العمل "أوتيكا"، وعمادة المحامين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان.

وتنص خارطة الطريق بالخصوص على استقالة الحالية التي يرأسهما علي العريض القيادي في حركة النهضة، لتحل مكانها حكومة كفاءات غير حزبية، كما تنص على تقييد المجلس التاسيسي "البرلمان" المنبثق عن انتخابات 23 اكتوبر 2011 والمكلف صياغة دستور جديد لتونس، بآجال لإنهاء الدستور والمصادقة عليه.

والخميس طالبت المعارضة التي توحدت في ائتلاف اطلقت عليه "جبهة الانقاذ الوطني" بتوقيع كل الأحزاب المدعوة الى الحوار الوطني على خارطة الطريق بشكل مسبق "لضمان التزام كلّ الأطراف بها وإنجاحها".

واندلعت الازمة اثر اغتيال النائب المعارض بالبرلمان محمد البراهمي الذي قتل بالرصاص امام منزله يوم 25 يوليو في حادثة هي الثانية من نوعها خلال أقل من 6 اشهر بعد اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في 6 فبراير الماضي، وتتهم عائلة القتيلين حركة النهضة باغتيالهما في حين تنفي الحركة ذلك بشدة.

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