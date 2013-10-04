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القبض على 8 أشخاص اغتصبوا فتاة بالمنوفية

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القبض على 8 أشخاص اغتصبوا فتاة بالمنوفية القبض على 8 أشخاص اغتصبوا فتاة بالمنوفية

صوره ارشيفية

اختطف11 شحص فتاة بمحافظة المنوفية تحت تهديد السلاح وتبادلوا اغتصابها وسط الزراعات بأطراف مدينة تلا .

وتلقى اللواء سعيد أبوحمد مدير أمن المنوفية إخطارًا يفيد باعتصاب إسراء عبد الله ابراهيم 20 سنة عقب قيام 11 متهمًا باختطافها فى توك توك من ابن عمها بعد أن تعدوا عليه بمطواه ووسط الزراعات .

وبتكثيف التحريات تم ضبط 8 من الجناة وهم  ”محمود عبد المنعم النعناعى 20 سنة – أحمد رجب الفقى 19 – فهيم أحمد الحداد 54 سنة – وسعد أحمد بدير 37 سنة – أحمد إبراهيم الحداد 30 سنة – محمد سعيد خليفة 40 سنة – محمد فؤاد خليل 19 سنة – أحمد مصطفى حجازى 21 سنة ” ، وأمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الثلاثة الهاربين وتم حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

 

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