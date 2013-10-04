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حفلات لـ"الموسيقى العربية" بأسيوط بمناسبة مرور أربعين عاما على انتصارات أكتوبر

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حفلات لـ"الموسيقى العربية" بأسيوط بمناسبة مرور أربعين عاما على انتصارات أكتوبر حفلات لـ"الموسيقى العربية" بأسيوط بمناسبة مرور أربعين عاما على انتصارات أكتوبر

كتب : سعاد أحمد ومحمود مالك الخميس 03-10-2013 22:25

بمناسبة مرور أربعين عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة، تحيي فرقة أسيوط للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو حسام حسني، عدة احتفالات فى أسيوط وسوهاج.

صرح بذلك الفنان محمد عناني أبورحمة، المتحدث الإعلامي للفرقة، والذي أعلن أن الفرقه ستقدم يوم السادس من أكتوبر، حفلا فنيا بالاشتراك مع قوات الجيش بميدان البنوك.

كما تقدم الفرقه حفلا آخر، بمناسبة نصر أكتوبر وافتتاح قصر ثقافة المنشأه بسوهاج، يوم 8 أكتوبر.

وأضاف أن الفرقة ستنهي عروضها بحفل فني كبير يوم 12 أكتوبر، بحضور اللواء الوزير إبراهيم حماد، محافظ أسيوط، ولفيف من القيادات التنفيذيه والثقافيه بأسيوط.

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