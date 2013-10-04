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«البنك الدولي»: تحويل «التأمين الصحي» لدعم محدودي الدخل والفقراء في مصر

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«البنك الدولي»: تحويل «التأمين الصحي» لدعم محدودي الدخل والفقراء في مصر «البنك الدولي»: تحويل «التأمين الصحي» لدعم محدودي الدخل والفقراء في مصر

كشف البنك الدولي عن مخاطبة الاتحاد الأوروبي لتوفير 100 مليون دولار لدعم مشروعات كثيفة العمالة في ، كما كشف وفد قطاعي للبنك في مؤتمر صحفي بنهاية زيارته لمصر عن الاتفاق مع على إعادة إحياء مشروع للدعم الصحي بعد تغيير هدف المشروع من بناء نظام تأمين صحي لإعادة تصميمه، لإتاحة الخدمات الصحية للفقراء والمحتاجين.

وأوضح أينس بارش، رئيس قطاع الصحة والتغذية والسكان بالبنك الدولي، وجود مشروع لدعم التأمين الصحي في مصر بقيمة 75 مليون دولار، مشيرًا إلى أن هدف زيارة الوفد الدولي لمصر في هذا التوقيت التواصل مع الحكومة الانتقالية في صورة أكثر فاعلية لدعم الرعاية الاجتماعية ودعم المشروعات في هذا الإطار.

وأضاف أنه لمس خلال اجتماعه بالمجموعة الوزارية الاجتماعية حماسًا شديدًا للاستفادة من برامج دعم الفقراء، مشيرًا إلى وجود أفكار ممتازة لدى وزراء المالية والصحة والتعاون الدولي والتأمينات في هذا الصدد.

وأوضح علاء حامد، المسؤول الإقليمي للأنشطة الاجتماعية بالبنك الدولي، أن قرض البنك لدعم التأمين الصحي واجه بعض المشاكل، بسبب تعاقب الحكومات عليه قبل ثورة يناير إلى الآن، ومنها عدم إصدار قانون التأمين الصحي، وبالتالي لم تتم الاستفادة من الموارد المتاحة.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق خلال زيارة وفد البنك الدولي لمصر على تغيير اتجاه المشروع، ليكون داعمًا لإتاحة الخدمات الصحية للفقراء، موضحًا أن التصميم الجديد للمشروع سيركز على مناقشة تفاصيل الإتاحة وخدمات الفئات الأكثر تضررًا.

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