«تحالف دعم الشرعية» يدعو لمليونية «القاهرة عاصمة الثورة» في 6 أكتوبر

دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية الشعب في كل محافظات مصر إلى التظاهر المستمر، بداية من الجمعة الرابع من أكتوبر والاحتشاد بميدان التحرير في السادس من أكتوبر، في مليونية «القاهرة عاصمة الثورة»، وذلك «تحية لأبطال الجيش الوطني الذين خاضوا معركه أكتوبر».

وقال «التحالف»، مساء الخميس، إنه «سيتم حمل صور القادة الحقيقيين الوطنيين أثناء الحرب، وكذلك حمل صور من نعرفهم من شهداء أكتوبر الأبطال ولافتات تحية للجنود الذين خاضوا معركه أكتوبر، حتى يعود الجيش لعقيدته القتالية الصحيحة»، حسبما جاء في البيان.

كما دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية، أفراد القوات المسلحة قادة وأفرادًا وضباطًا وجنودًا العودة إلى العقيدة القتالية المصرية في السادس من أكتوبر واستلهام تلك الروح الخلاقة.

وأوضح أن «التغيير الخطير في عقيدة الجيش المصري الآن يتحمّل مسؤوليته الانقلابيون الدمويون من قادة الجيش، الذين دفعوا بالجيش المصري إلى الدخول في معترك العمل السياسي، والانحياز إلى طائفة على حساب الأخرى، وأبعدوهم عن عملهم الحقيقي بحماية حدود الوطن، ونحن المصريين أحرص على جيشنا منهم، لذا نعلن أن هؤلاء القاده غير الوطنيين قد فقدوا شرعيتهم لقيادة الجيش الوطني المصري».