523 مليون دولار حصيلة صادرات الإسماعيلية الزراعية للخارج فى 9 أشهر

أعلن المهندس محمد تميم - وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية - أن إجمالى قيمة ما تم تصديره من المنتجات الزراعية من الإسماعيلية -والتى تشمل منتجات الخضروات والفاكهة والمحاصيل الحقلية والنباتات الطبية والعطرية - إلى الدول العربية والأوروبية خلال التسعة أشهر الماضية قد بلغت نحو 523 مليون دولار.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أن إجمالى ما تم تصديره من الفاكهة الطازجة قد بلغ 395 مليون دولار، لكمية قدرها 829617 طنا، وقيمة صادرات الخضروات الطازجة والمجمدة 63.4 مليون دولار لكمية قدرها 16466 طنا، أما المحاصيل الحقلية فقد بلغت قيمتها 64 مليون دولار لكمية قدرها 425398 طنا، فى حين بلغت قيمة ما تم تصديره من النباتات الطبية والعطرية 395 ألف دولار لكمية قدرها 554 طنا؛ وذلك بزيادة قدرها يعادل نحو 64% عن نفس الفترة من العام الماضى 2012.

وأشار الدكتور مهندس فتحى محروس - رئيس تسويق الإدارة الزراعية - إلى أن إجمالى قيمة ما تم تصديره من المنتجات الزراعية من الإسماعيلية خلال شهر سبتمبر الماضى فقط قد بلغ نحو 19 مليون دولار لكمية إجمالية قدرها 4338 طنا وشملت تصدير منتجات: فول سودانى، فاصوليا بيضاء، بامية مجمدة نمرة واحد، خضروات مشكلة، ملوخية بلدى مجمدة، خضروات مجمدة، فراولة مجمدة، سمسم أبيض، رمان طازج، لوف مصنع للخدمات الطبية ولب جوافة مجمد، وتم تصدير هذه الأصناف إلى دول كل من: سويسرا، إسبانيا، بنجلاديش، الاتحاد الأوروبى، لبنان، ليبيا، الكويت، المملكة العربية السعودية والإمارات.