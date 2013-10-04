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محافظ الإسماعيلية يطمئن على فتيات مصنع الملابس بعد إصابتهن بالإغماء

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محافظ الإسماعيلية يطمئن على فتيات مصنع الملابس بعد إصابتهن بالإغماء محافظ الإسماعيلية يطمئن على فتيات مصنع الملابس بعد إصابتهن بالإغماء

حرص اللواء أحمد القصاص -محافظ الإسماعيلية- على الاطمئنان بنفسه على حالة الفتيات العاملات بمصنع الملابس، واللاتى أصبن بحالات إغماء، وتم نقلهن إلى قسم الطوارئ بمستشفى الإسماعيلية.

وتلقى اللواء أحمد القصاص أمس (الخميس)، نبأ تعرض عدد من الفتيات اللاتى تعملن بأحد مصانع الملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة الاستثمارية للاختناق، وإصابة 27 منهن بحالات إغماء.

وكان فى استقبال المحافظ الدكتور أحمد صالح -مدير المستشفى- وعدد كبير من الأطباء وأطقم التمريض.

وأوضح الدكتور محمد عادل -مدير الرعاية العاجلة بمديرية الصحة- والذى أشرف على نقل الحالات المصابة بالإغماء بسيارات الإسعاف من المصنع (محل الواقعة) إلى المستشفى، أن السبب وراء هذا الحادث هو قيام أحد العاملين بالمصنع بالعبث بعبوة "سفتى سلف" وهى عبارة عن أنبوبة صغيرة تحوى غاز يسبب الإغماء، والتى تسببت فى إصابة نحو 48 حالة من الفتيات العاملات بالمصنع بحالة الإغماء نتيجة انتشار هذا الغاز واستنشاقه داخل المكان.

وأضاف عادل أنه تم إسعاف ما يقرب من 21 حالة منهن داخل المصنع وإحالة الـ27 الى المستشفى لإفاقتهن وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وقد تم إحالة المتسبب فى الحادث إلى التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية معه.

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مصر 365