استقالة أعضاء تمرد بالمنوفية بسبب انحراف الحركة عن أهدافها وتحالفها مع الفلول

قرر المكتب السياسي والتنفيذى لحركة تمرد المنوفية المنتشر فى جميع قرى ومراكز المنوفية وجميع أعضاء الحركة بالمنوفية بإجماع الأراء تقديم إستقالتهم من حركة تمرد .

وقال المستقيلون أنه نظرًا لانحراف الحملة عن أهدافها التى قامت من أجلها وانشغال بعض أعضاء الحملة المركزية بالمناصب ومحاولة التدخل فى الشئون الداخلية للحركة بالمنوفية، مشيرون أنهم يفرضون عليهم التحالف مع فلول النظام السابق لخوض إنتخابات البرلمان المقبلة وتبرير الحملة للمحاكمات العسكرية، تحت مسمي الحفاظ علي هيبة الدولة .

وأضاف المستقيلون أن الحملة افتقدت «اللامركزية في اتخاذ القرارات خاصة المصيرية»، ووهمشوا كل المكاتب التنفيذية للمحافظات عن اتخاذ القرارات داخل الحملة وأن اللجنة المركزية للحملة أصبحت طاردة لأعضائها الداخليين .

ولفت المستقيلون إلى أنه بناءًا على ذلك قرر جميع أعضاء تمرد المنوفية الاستقالة من الحركة، مضيفون أنه جارى دراسة الانضمام إلى كيانات ثورية أو لتمرد شهداء بالصعيد أو تشكيل كيان لتمرد مستقل على مستوى الجمهورية لخدمة الوطن والشعب .