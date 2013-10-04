أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
موظفو الشهر العقاري يتركون المواطنين لشراء "نظارات" -
ترقية أكثر من 123 ألف موظف بالتربية والتعليم​ -
حظك اليوم برج الحوت الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
فيدرير يتوج ببطولة ميامي للتنس على حساب نادال -
حظك اليوم برج الجدي الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج القوس الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
شكوك في بريطانيا حول «غش» شركات السيارات في استهلاك الوقود -
قعدة رجالة - بوسي لـ إياد نصار ... خاف من الستات لما تحط راجل في دماغها " هتنهيه " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

استقالة أعضاء تمرد بالمنوفية بسبب انحراف الحركة عن أهدافها وتحالفها مع الفلول

Google+ Print
استقالة أعضاء تمرد بالمنوفية بسبب انحراف الحركة عن أهدافها وتحالفها مع الفلول استقالة أعضاء تمرد بالمنوفية بسبب انحراف الحركة عن أهدافها وتحالفها مع الفلول

حركة تمرد

قرر المكتب السياسي والتنفيذى لحركة تمرد المنوفية المنتشر فى جميع قرى ومراكز المنوفية وجميع أعضاء الحركة بالمنوفية بإجماع الأراء تقديم إستقالتهم من حركة تمرد .

وقال المستقيلون أنه نظرًا لانحراف الحملة عن أهدافها التى قامت من أجلها وانشغال بعض أعضاء الحملة المركزية بالمناصب ومحاولة التدخل فى الشئون الداخلية للحركة بالمنوفية، مشيرون أنهم يفرضون عليهم التحالف مع فلول النظام السابق لخوض إنتخابات البرلمان المقبلة وتبرير الحملة  للمحاكمات العسكرية، تحت مسمي الحفاظ علي هيبة الدولة .

وأضاف المستقيلون أن الحملة افتقدت «اللامركزية في اتخاذ القرارات خاصة المصيرية»، ووهمشوا كل المكاتب التنفيذية للمحافظات عن اتخاذ القرارات داخل الحملة وأن اللجنة المركزية للحملة أصبحت طاردة لأعضائها الداخليين .

ولفت المستقيلون إلى أنه بناءًا على ذلك قرر جميع أعضاء تمرد المنوفية الاستقالة من الحركة، مضيفون أنه جارى دراسة الانضمام إلى كيانات ثورية أو لتمرد شهداء بالصعيد أو تشكيل كيان لتمرد مستقل على مستوى الجمهورية لخدمة الوطن والشعب .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا