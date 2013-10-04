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ورشة عمل لـ"الطفل المصرى" لمناقشة تأثير الأحداث السياسية على الأطفال

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ورشة عمل لـ"الطفل المصرى" لمناقشة تأثير الأحداث السياسية على الأطفال ورشة عمل لـ"الطفل المصرى" لمناقشة تأثير الأحداث السياسية على الأطفال

يعقد منتدى "الطفل المصرى" التابع للمجلس القومى للطفولة والأمومة، ورشة عمل يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة التطورات والتغيرات السياسية المتلاحقة التى مرت وما زالت تمر بها البلاد، ومدى تأثيرها على الأطفال، وذلك استنادا إلى حق الأطفال فى المشاركة الفعالة والحماية من جميع الممارسات التى قد تدفع إلى التمييز العنصرى أو الدينى أو أى شكل آخر من أشكال التمييز.

كما سيتم خلال الورشة التعرف على آراء الأطفال فى الانقسام السياسى بالمجتمع المصرى، ومراجعة دور الإعلام فى تغطية الأحداث السياسية التى تمر بها البلاد ومدى تأثير مشاهدة تلك الأحداث على الأطفال معنويًا ووجدانيًا.

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مصر 365