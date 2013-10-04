التموين:التسعيرة الاسترشادية ستتغير أسبوعيًا طبقًا لمتغيرات السوق

قال الدكتور محمد أبو شادى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن التسعيرة الاسترشادية ستكون أسبوعية وسيتم تغييرها كل أسبوع، وذلك طبقًا للمتغيرات التجارية فى الأسواق.

وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن وزارة التموين ستتعامل بكل جدية مع شكاوى المواطنين والتى يتم فحصها بصورة فورية على الأرقام 19805 و19468، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين للتسعيرة الاسترشادية.

وأشار وزير التموين إلى أن مخالفة التسعيرة الاسترشادية وعدم الإعلان عنها مخالفة يعاقب عليها القانون تحت جريمة "البيع بغير السعر المعلن" مشيرًا إلى أن العقوبة لتلك الجرائم تتراوح بين الحبس من سنة إلى 5 سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 5000 جنيه.

وأوضح أن وزارة التموين تتعامل مع أكثر من 200 مخالفة للتسعيرة الاسترشادية فى أسواق القاهرة الكبرى، لافتًا إلى أن الحملات الأمنية تتمكن من ضبط المخالفات العديدة للتجار.