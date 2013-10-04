جمعية "بيوت الشباب المصرية": خسرنا مليون جنيه بسبب الأوضاع الراهنة

قال أشرف عثمان رئيس مجلس إدارة جمعية بيوت الشباب المصرية، إن الجمعية لا تمارس أى عمل سياسى ولكنها تقوم بخدمة الشباب، وتنظيم رحلات مخفضة لهم، وذلك بدعم من وزارة الشباب، مشيرًا إلى أن الجمعية سترفع سعر الإقامة 5 جنيهات بعد تطوير 5 بيوت شبابية فى بداية مايو المقبل.

وقال عثمان خلال حواره لـ"اليوم السابع"، إن الجمعية تتبع قانون الهيئات الشبابية رقم 77 لسنة 1975، وأنها تستقبل طلاب الجامعات فى عدد من البيوت منها سوهاج وأسيوط والإسكندرية والقاهرة خلال فترة الدراسة.

وأضاف عثمان أن بيوت الشباب لا تسمح بالإقامة أكثر من أسبوع متواصل، لكنه يتم استثناء الطلبة من هذا البند، ويدفعون أسعارا تبدأ من 15 إلى 35 جنيها، مشيرًا إلى أن بيت شباب سوهاج محجوز 48 سريرا لجامعة سوهاج على مدار السنة، باتفاقية نسبة إشغال الطلبة 60%، وبيت شباب أسيوط نسبة إشغال الطلبة خلال فترة الدراسة 100%، وبيت شباب الإسكندرية قبل إغلاقه للصيانة التى ستنتهى فى بداية مايو المقبل كانت نسبة إشغال الطلبة به 70%، ومعظم الطلبة أعضاء فى الجمعية، إضافة إلى مراعاة الطلبة المغتربين الذين ليس لهم مكان فى المدن الجامعية.

وعن تطوير بيوت الشباب قال عثمان إنه سيتم الانتهاء من تنفيذ صيانة بيوت الشباب بمحافظات: الإسكندرية، والإسماعيلية، وبورسعيد، والغردقة ومرسى مطروح، فى 1 مايو من العام القادم، وسيقوم بالتنفيذ الإدارة الهندسية بالقوات المسلحة، بتكلفة إجمالية قدرها 8 ملايين و813 ألف جنيه، وأن المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب، قرر أن تتحمل الوزارة تكاليف صيانة بيت شباب الإسكندرية، على أن تتحمل الجمعية تكلفة البيوت الأربعة الباقية.

وأشار عثمان إلى أن صيانة بيت شباب الشاطبى سيتكلف 3 ملايين و158 ألفا و576 جنيها، و3 ملايين و107 آلاف و38 جنيها لبيت شباب الإسماعيلية، ومليون و755 ألفا و206 جنيهات لبيت شباب بورسعيد، و308 آلاف و672 جنيها لبيت شباب الغردقة، و484 ألفا و16 جنيها لبيت شباب مطروح.

وقال عثمان إن الجمعية تعانى من أزمة اقتصادية بسبب إلغاء حجوزات بقيمة 2 مليون جنيه بسبب الأحداث التى تشهدها البلاد، مثل قطع الطرق ووقف القطارات والظروف الأمنية، بالإضافة إلى ارتفاع مرتبات العاملين بالجمعية.

وأكد عثمان أنه سيتم زيادة الأسعار بكافة البيوت بعد الانتهاء من صيانة البيوت، وذلك بمقدار 5 جنيهات على الإقامة فى اليوم الواحد، مشيرًا إلى أن الجمعية تتبع الاتحاد الدولى لبيوت الشباب، ومن شروط العضوية فى الاتحاد عدم ممارسة السياسية وعدم الجدل فى العقائد الدينية.

وأشار رئيس مجلس إدارة جمعية بيوت الشباب المصرية إلى أن الجمعية ستبدأ فى الأسابيع الأولى من بداية العام الدراسى، بعقد ندوات داخل الجامعات لتنفيذ أنشطة للطلبة ورحلات لتلبية طموحاتهم وتوعيتهم بأهمية البيئة وتشجيعهم على السياحة الداخلية، وزيادة معلوماتهم التاريخية والجغرافية، وتنمية المهارات.

وأكد عثمان أنه سيتم تفعيل دور أسر أصدقاء بيوت الشباب داخل الجامعات خلال النصف الثانى من شهر أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أنه سيقوم بتدريب مرشدين استقبال ببيوت الشباب حتى يكونوا على دراية كاملة بمعالم السياحية وتسهيل الحصول على الخدمات بعد تأهيل جميع المرشدين بالبيوت.

وأشار عثمان إلى أن وزارة الشباب ساهمت بدعم الجمعية لتنظيم رحلات للشباب بمبلغ 800 ألف جنيه، لينخفض تكلفة الرحلة بنسبة من 70 إلى 80 بالمائة، موضحا أن رحلة شرم الشيخ تتكلف 80 جنيها لعضو الجمعية بدلا من 440 جنيها لمدة أربعة أيام، كما يساهم دعم الوزارة فى تخفيض التكلفة لأسر الأعضاء.

وقال عثمان إن الجمعية العمومية لبيوت الشباب المصرية التى عُقِدَت الجمعة الماضية منحت العضوية الفخرية لوزير الشباب المهندس خالد عبد العزيز، تقديرا لجهوده فى دعم الجمعية والمساهمة فى تطوير بيت شباب الإسكندرية، وكذلك منح العضوية الفخرية للدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة لموافقته على تخصيص قطعة أرض بالواحات البحرية لإنشاء بيت للجمعية على الطراز البدوى.

أخبار متعلقة:

> http: //youm7.com/News.asp?NewsID=1277583