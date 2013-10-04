تعليم الجيزة: نقل مدير إدارة الوراق وإعادة مدير مدرسة لموقعه

أصدر الدكتور على الألفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة قراران، الأول بنقل شكرية القماح مدير إدارة الوراق إلى إدارة بولاق الدكرور، وفى نفس السياق وافق على قرار الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم فى التحقيق رقم 600 لسنة 2013 بسحب قرار إدارة الوراق التعليمية رقم 233 / 755 / 2013 بنقل يحيى محمود عوض العقيلى مدير مدرسة الوراق الإعدادية إلى التعليم الإعدادى وعودته إلى مدرسته أو أى مدرسة أخرى بناء على طلبه.

وكان العقيلى قد تقدم بتظلم رقم 13652 للدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم يوم 26 أغسطس الماضى من قرار نقلة حيث قام جهاز التفتيش بالوزارة بالانتقال إلى إدارة الوراق لبحث الشكوى من جميع جوانبها، وأخذ آراء العديد من المسئولين فى ديوان إدارة الوراق التعليمية وتم رفع تقرير بهذا إلى مديرية التربية والتعليم بالجيزة، حيث ثبت من خلال الشئون القانونية بالمديرية عدم صحة قرار نقل العقيلى من المدرسة وإخلاء مسئوليته عما نسب إليه من إهمال وتقصير فى عمله، مما تسبب فى إتلاف أثاث ومرافق المدرسة .

وثبت من التحقيقات أن العقيلى استلم المدرسة نقلا من إدارة العجوزة يوم 4 فبراير 2013، ووجد كل مرافقها وأثاثها فى حالة يرثى لها، وقد أثبت هذا رسميا فى مذكرة أرسلها للإدارة فور توليه المسئولية، كما ثبت من التحقيقات أيضا أن مدير المتابعة بالوراق، كان قد كتب أربعة تقارير فى بداية العام الدراسى الماضى 2012 / 2013، أى قبل استلام العقيلى العمل بالمدرسة ذكر فيهم كل ما وجده العقيلى من إتلاف مرافق وأثاث المدرسة .

كما لم تستجب الإدارة التعليمية لتوصيات مدير المتابعة بسرعة الدعم المالى للمدرسة للحاجة الشديدة له، وثبت أيضا أن إدارة الوراق أهملت وتسببت فى فقد شيك بقيمة 5100 جنيه كان مخصصا لشراء أخشاب للمقاعد، وتم إرساله بالبريد، غير مستوفى البيانات، حيث لم يحدد على المظروف اسم المحافظة أو الإدارة التعليمية المرسل إليها مكتفين بكتابة اسم مدرسة طلعت حرب الصناعية فقط مما تسبب فى تعطيل شراء أخشاب إصلاح المقاعد.

وناشد يحيى العقيلى كلاً من وزير التربية والتعليم ومحافظ الجيزة، ألا يكون هذان القرار نهاية لحل المشكلة، حيث يطالب بضرورة التحقيق مع كل من تسبب فى هذه المشكلة خاصة المدير المالى والإدارى والتوجيه المالى بإدارة الوراق التعليمية لضلوعهما فى هذا الموضوع .