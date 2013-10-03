مواجهة المونديال – كلمة السر أحمد فتحي

عندما تمتلك لاعبا شارك في كل البطولات المتاحة لديه كلاعب كرة، ويجيد في ثلاثة مراكز .. هذا بالتأكيد هو "جوكر" الأهلي ومنتخب مصر، أحمد فتحي.

منتخب غانا يستضيف الفريق المصري في الـ15 من شهر اكتوبر في ذهاب الجولة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2014.

أحمد فتحي 28 عاما يجيد في عدة مراكز، أبرزها الظهير الأيمن والارتكاز وشارك أيضا في قلب الدفاع.

لعب فتحي لأندية الإسماعيلي ثم الأهلي، بعد خوضه لتجربة احترافية قصيرة في شيفيلد يونايتد الإنجليزي.

ومشوار فتحي الدولي يعينه ليكون أحد اللاعبين الذي سيعول عليهم بوب برادلي المدير الفني لمصر أمام غانا.

مشواره الدولي

- بدأ فتحي مشواره الدولي بالمشاركة في 2001 بعد انضمامه لمنتخب مصر الأول تحت ولاية محسن صالح الذي كان بطلا للدوري الممتاز في هذا الموسم مع الإسماعيلي.

- منذ حينها أصبح فتحي لاعبا دوليا ووصلت مشاركاته إلى 99 مباراة دولية، يسعى اللاعب لدخول نادي المائة أمام غانا.

- بات فتحي هو أحد أصغر اللاعبين المنضمين للمنتخب الأول في تاريخ مصر.

- شارك مع الفراعنة في تتويجهم بثلاثة بطولات أمم إفريقيا وله هدف في شباك كوت ديفوار في نسخة 2008 في الدور قبل النهائي.

- يمتلك فتحي سجلا حافلا من إيقاف نجوم العالم، فقد شارك أمام كليبر وأندري سانتوس من البرازيل، نجح في إيقاف عبد القادر كيتا من كوت ديفوار، وأيضا صامويل إيتو هداف الكاميرون.

- سجل فتحي الدولي لديه ثلاثة أهداف، وصنع خمسة لزملائه، ولكن دوره الدفاعي لا غبار عليه.

الأندية

- بدأ فتحي مشواره مع ناشئين الإسماعيلي قبل التوجه إلى شيفيلد، وشارك معه في ثلاث مباريات فقط.

- عاد فتحي من شيفيلد للأهلي في 2007، قبل إعارته لكاظمة الكويتي، وعاد في يناير 2008 ليبدأ مشوار التألق مع الاحمر.

- لعب الجوكر مع الأهلي في 139 مباراة سجل خلالها 13 هدفا وصنع 27.

- شارك في ثلاث نهائيات لدوري أبطال إفريقيا، وحصل على لقبين منهما، وحصد أربع بطولات دوري ممتاز، وشارك في كأس العالم للأندية..هذا ومازال لم يتخط عامه الـ28.

أرقامه الحالية

- لعب مع الأهلي خمسة مباريات في موسم 2013/2014 خلال دوري أبطال إفريقيا سجل هدفا وصنع أثنين خلال 405 دقيقة.

- مع الفراعنة شارك في ودية أوغندا التي أقيمت في 14 أغسطس الماضي وفازت مصر 3-0.

• مشاركة فتحي في كأس العالم حال تأهل مصر على حساب غانا، سيصبح بذلك قد شارك في كل البطولات المتاحة لديه كلاعب سواء محلية أو إقليمية أو عالمية.