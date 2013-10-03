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يوميات "ستار أكاديمي": عيسى يطلب التصويت له.. ومشكلة بينه وبين طاهر بسبب منة

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يوميات "ستار أكاديمي": عيسى يطلب التصويت له.. ومشكلة بينه وبين طاهر بسبب منة يوميات "ستار أكاديمي": عيسى يطلب التصويت له.. ومشكلة بينه وبين طاهر بسبب منة

كتب : محمد عاشور الخميس 03-10-2013 20:24

شهدت يوميات برنامج "ستار أكاديمي"، الذي يذاع على فضائية "cbc"، اجتماع خبير الماكياج مع الطالبات، ليعطيهن درسا في كيفية الظهور بأحلى مظهر قبل "البرايم الثاني" للأكاديمية.

وأرسل عيسى المرزوقي، الذي دخل دائرة الخطر لهذا الأسبوع رسالة إلى أهله في الكويت، يدعوهم فيها إلى التصويت من أجله،

وشاهد الطلاب تغريدات الجمهور عنهم، وقرأ كل طالب الرسالة الموجهة له أمام الطلاب الآخرين، ومن خلال التغريدات قال الجمهور آراءه في الطلاب المفضلين له.

وطالبت المدربة منة هاني بارتداء الكعب العالي طوال اليوم مع بدء "البرايم الثاني"، فيما نشبت مشكلة بين طاهر وعيسى بسبب عدم تنظيف منة مكان طعامها، وقدم الطلاب أغنية "جدي وجدك".

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