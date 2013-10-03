الخارجية: فهمي أمر بإصدار بيان يعبر عن استياء مصر من تصريحات "المرزوقي"

بدر عبدالعاطي: لقاءات آشتون مع قيادات الإخوان كان يرتبها مكتب الاتحاد الأروبي

كتب : محمد عاشور الخميس 03-10-2013 22:35

قال السفير بدر عبد العاطي، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، إن زيارة كاثرين آشتون، ممثلة الشؤون السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، الأخيرة للقاهرة كانت للاستماع فقط من مختلف القوى السياسية وليس للتدخل في الشؤون الداخلية.

وأضاف عبدالعاطي"، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج "الحدث المصري"، أن آشتون خلال لقاءاتها ركزت على العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي، موضحا أن موقف آشتون منذ البداية مع إرادة الشعب المصري وهو أمر يحسب لها، فلم تشر مطلقا إلى مصطلح "انقلاب عسكري".

وأشار السفير بدر عبدالعاطي، إلى أن لقاءات آشتون مع قيادات جماعة الإخوان كان يرتبها مكتب الاتحاد الأروبي، مشددا على أن العلاقة بين مصر والأطراف الدولية تقوم على الندية والمشاركة الكاملة وليست علاقة مانح ومتلقي.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن علاقة مصر بالاتحاد الأوروبي جيدة، معتبرا إياه أكبر شريك تجاري لمصر.

وحول بيان الرئيس التونسي وما تضمنه عن مصر، أوضح السفير بدر عبدالعاطي، أن وزير الخارجية أمر بإصدار بيان يعبر عن استياء الخارجية المصرية من تلك التصريحات عقب البيان بدقائق قليلة، مشيرا إلى أنه بعدها تم استدعاء السفير المصري من تونس وهي أولى درجات التعامل الدبلوماسي.

وعلل المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، سبب خروج مثل تلك التصريحات من الجانب التونسي فيما يخص ثورة 30 يونيو، بأنه يرجع إلى جهل وعدم إلمام بحقيقة الواقع المصري، مشددا رفضه الكامل لمثل هذه التصريحات.