لاتسيو يتعادل مع طرابزون 3-3 في ' دراما تركية '

سجل لاتسيو هدفين في دقيقتين ليخطف تعادل درامي من مضيفه طرابزون سبور 3-3 في الدوري الأوروبي.

تقدم يوسف أردوغان لطرابزون في الدقيقة 12، وأضاف أدريان ميرزوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 22.

وقلص أجيني أوناز النتيجة للاتسيو في الدقيقة 29، ولكن طرابزون رد سريعا بالهدف الثالث في الدقيقة 34 عن طريق باولو هنريكي.

وفي الشوط الثاني ضغط لاتسيو بقوة حتى تمكن البديل سيرجو فولكاري من إحراز هدفين في الدقيقتين 85،84 بطريقة درامية.

وشهدت المباراة حضور جماهير طرابزون بزي موحد في المدرجات حيث تقصم من يرتدي اللون الأزرق في المنتصف ومن يرتدي الأحمر خلف المرميين.

ورفع طرابزون رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة مع لاتسيو صاحب نفس الرصيد.