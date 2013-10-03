أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
موظفو الشهر العقاري يتركون المواطنين لشراء "نظارات" -
ترقية أكثر من 123 ألف موظف بالتربية والتعليم​ -
حظك اليوم برج الحوت الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
فيدرير يتوج ببطولة ميامي للتنس على حساب نادال -
حظك اليوم برج الجدي الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج القوس الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
شكوك في بريطانيا حول «غش» شركات السيارات في استهلاك الوقود -
قعدة رجالة - بوسي لـ إياد نصار ... خاف من الستات لما تحط راجل في دماغها " هتنهيه " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو .. أجمل 10 أهداف بطريقة ' رابونا ' الماكرة

Google+ Print
بالفيديو .. أجمل 10 أهداف بطريقة ' رابونا ' الماكرة بالفيديو .. أجمل 10 أهداف بطريقة ' رابونا ' الماكرة

فتح أنخيل دي ماريا جناح ريال مدريد العين على مهارة تسديد الكرة بطريقة "رابونا" الشهيرة بعد استخدامه لها في صناعة هدف رائع لكريستيانو رونالدو أمام كوبنهاجن.

طريقة "رابونا" هي استخدام القدم العكسية من خلف القدم ضعيفة لتسديد الكرة أو تمريرها بشكل مفاجيء، وقد أبدع فيها العديد من النجوم العالميين على رأسهم دييجو أرماندو مارادونا.

واستخدمها دي ماريا في تمرير كرة عرضية لرونالدو سجل منها هدفه الثاني أمام كوبنهاجن بالرأس.

هدف رونالدو من صناعة رائعة لدي ماريا

ويستعرض FilGoal.com 9 أهداف رائعة الجمال سكنت الشباك مباشرة بتسديدة على طريقة "رابونا"، اختارتها صحيفة (ماركا) الإسبانية.

• أندرياس بيريز (سان لورينزو)

• كارلوس رينوسو (أمريكا)

• بيتر مادسن (بروندبي)

• أنخيل دي ماريا (بنفيكا)

• ماوريسيو كاتلدو (يونفيرستي أوف كونسبسيون)

• أندرياس فاسكويز (جوتيبورج)

• جوزيف كابديفيا (خيريز)

• ماتياس أوربانو (سان فيليب)

• أمشا ويام (مكابي حيفا)

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

بالفيديو.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

بالفيديو.. ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال أسيوط

بالفيديو.. ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال أسيوط

بالفيديو.. إحباط ترويج شحنة مخدرات لإغراق القاهرة بالحشيش

بالفيديو.. إحباط ترويج شحنة مخدرات لإغراق القاهرة بالحشيش

بالفيديو.. العثور على تمساح بـ«الترعة البولاقية» بقليوب

بالفيديو.. العثور على تمساح بـ«الترعة البولاقية» بقليوب