بالفيديو .. أجمل 10 أهداف بطريقة ' رابونا ' الماكرة

فتح أنخيل دي ماريا جناح ريال مدريد العين على مهارة تسديد الكرة بطريقة "رابونا" الشهيرة بعد استخدامه لها في صناعة هدف رائع لكريستيانو رونالدو أمام كوبنهاجن.

طريقة "رابونا" هي استخدام القدم العكسية من خلف القدم ضعيفة لتسديد الكرة أو تمريرها بشكل مفاجيء، وقد أبدع فيها العديد من النجوم العالميين على رأسهم دييجو أرماندو مارادونا.

واستخدمها دي ماريا في تمرير كرة عرضية لرونالدو سجل منها هدفه الثاني أمام كوبنهاجن بالرأس.

هدف رونالدو من صناعة رائعة لدي ماريا

ويستعرض FilGoal.com 9 أهداف رائعة الجمال سكنت الشباك مباشرة بتسديدة على طريقة "رابونا"، اختارتها صحيفة (ماركا) الإسبانية.

• أندرياس بيريز (سان لورينزو)

• كارلوس رينوسو (أمريكا)

• بيتر مادسن (بروندبي)

• أنخيل دي ماريا (بنفيكا)

• ماوريسيو كاتلدو (يونفيرستي أوف كونسبسيون)

• أندرياس فاسكويز (جوتيبورج)

• جوزيف كابديفيا (خيريز)

• ماتياس أوربانو (سان فيليب)

• أمشا ويام (مكابي حيفا)