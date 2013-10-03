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تعادل بين الكمار وباوك يؤمن لهما الصدارة في دوري أوروبا

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تعادل بين الكمار وباوك يؤمن لهما الصدارة في دوري أوروبا تعادل بين الكمار وباوك يؤمن لهما الصدارة في دوري أوروبا

القاهرة، (إفي): تعادل إي زد الكمار الهولندي اليوم على ملعبه امام باوك سالونيكا اليوناني بهدف لمثله في ثاني جولات المجموعة الـ11 ببطولة دوري أوروبا لكرة القدم.

جاء التعادل في الوقت القاتل للفريق الضيف، حيث افتتح ألكمار التسجيل متأخرا (ق82) بهدف جيفري، لكن باوك غير النتيجة في الدقيقة الاخيرة بهدف المنقذ ديميتروس سالبنجيديس (ق90).

وبذلك يرتقي الفريقان معا للصدارة بأربع نقاط، لكن فارق الاهداف ينصب لمصلحة باوك.

واستفاد الفريقان من تعادل شختار كاراجاندي الكازاخستاني مع مكابي حيفا الإسرائيلي 1-1 في وقت سابق، ليتحصل كلاهما على النقطة الأولى بالمجموعة.

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