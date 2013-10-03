فيديو وصور - منزل ميسي الجديد على شكل كرة

برشلونة، (إفي): أصبح لدى الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني منزلا على شكل كرة قدم في حي بدرالبس بالمدينة الكتالونية من تصميم المهندس المعماري لويس دي جاريدو.

وروى المهندس عبر مقطع فيديو نشره موقع (سيوداد دوت كوم)، أن النجم الأرجنتيني فضل هذا التصميم بسبب طابعه الرمزي الذي يحرص دي جاريدو على منحه للمشاهير.

وقال دي جاريدو "أصررت على أن يخرج هذا المنزل بلمسة رمزية. أحاول عبر المعمار أن أصنع شيئا يحفز ويبعث البهجة لدى سكانه، هذه الرمزية تساعدني كثيرا. بثت فكرة المنزل على شكل كرة قدرا كبيرا من الحماسة لدى ميسي لأنه أدرك أنه مخصص له".

ويبدو أن ميسي قد اختار بالفعل الاستقرار في برشلونة حيث أن المنزل الكروي يقع في بدرالبس الذي يعتبر أحد أرقى أحياء برشلونة ويشرف على ملعب كامب نو معقل أبناء المدرب تاتا مارتينو.

شاهد لقطات المنزل الجديد