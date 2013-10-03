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" بادي غارد" دنيا باطما يثير الفايس بوكيين"

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" بادي غارد" دنيا باطما يثير الفايس بوكيين" " بادي غارد" دنيا باطما يثير الفايس بوكيين"

أثارت الصورة الأخيرة لنجمة مسابقة "آراب أيدول"، دنيا باطما والتي ظهرت فيها برفقة حارسيها الشخصيين، الكثير من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة "الفايس بوك"، وانهالت على الصورة مجموعة من التعليقات التي تسخر من دنيا باطما، حيث قالت بعض هذه التعليقات : "الله يستر"، وأخرى" دابا عاد كملاتها" .
الصورة التقطت عند حضور دنيا باطما لحفل اختتام مهرجان الموسيقى في مركز التجارة العالمي بدبي، والذي حضرته مجموعة من نجوم "آراب أيدول" كالمصرية كارمن سليمان، ونجم “إكس فاكتور” محمد الريفي و وإبراهيم عبد العظيم و وأدهم نابلسي وغيرهم من النجوم .

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