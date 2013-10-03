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دايلي ميل: قميص صلاح أغلى من بايرن وريال مدريد وبرشلونة

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دايلي ميل: قميص صلاح أغلى من بايرن وريال مدريد وبرشلونة دايلي ميل: قميص صلاح أغلى من بايرن وريال مدريد وبرشلونة

نشرت صحيفة (دايلي ميل) الإنجليزية تقريرا عن قمصان الأندية الأوروبية، والتي جاء أبرزها قميص بازل الذي يلعب له الدولي المصري محمد صلاح، أغلى من قمصان عمالقة أوروبا بايرن وريال وبرشلونة.

وتتراوح أسعار قمصان الفرق الأوروبية بين 87.16 استرليني (103.30 يورو)، وحتى 25.1 استرليني (29.75 يورو).

وجاء قميص بازل كثاني أغلى قمصان أوروبا، خلف قميص زينيت سانت بترسبرج الروسي.

ويأتي قميص ريال مدريد في المركز الـ10 في قائمة الأغلى، ويسبقه قميصي أتيلتكو مدريد وبرشلونة.

 


  1. >
  2. زينيت 87.16
    >
  3. بازل 81.27
    >
  4. ستيوا بوخارست 78.51
    >
  5. شاختار دونتسك 76.40
    >
  6. يوفنتوس 71.11
    >
  7. باريس سان جيرمان 71.11
    >
  8. بورتو 71.11
    >
  9. برشلونة 71.10
    >
  10. أتليتكو مدريد 67.76
    >
  11. ريال مدريد 66.93
    >

> الأسعار بالجنيه الاسترليني

بينما يحتل بنفيكا قائمة أرخص أسعار القمصان في أوروبا بسعر 25.1 استرليني.

وفي قائمة الأرخص يأتي قميص جالاتا سراي بسعر 41.82 استرليني، ثم قميصي تشيلسي وأرسنال في المرتبتين الخامسة والسادسة بسعر 49.99 استرليني و50 استرليني، ثم بايرن ميونيخ في السابعة بسعر 50.15 استرليني.

ثم أوليمبياكوس في المركز الثامن بسعر 50.19 استرليني، وسيلتيك 55 استرليني، ويحتل المركز الـ10 فيها قميصي مدينة مانشستر يونايتد وسيتي.

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