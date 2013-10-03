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نيابة مدينة نصر تخلي سبيل 21 من مؤيدي المعزول

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نيابة مدينة نصر تخلي سبيل 21 من مؤيدي المعزول نيابة مدينة نصر تخلي سبيل 21 من مؤيدي المعزول

قررت نيابة مدينة نصر برئاسة المستشار محمد البشلاوي إخلاء سبيل 21 من مويدي الرئيس المعزول مرسي والذي تم اعتقالهم في 14 أغسطس الماضي أثناء فض اعتصام رابعة العدوية .

وأشار المحامي ممدوح أحمد إلي أن القضية تحمل رقم رقم 15 – 899 لسنة 2013 والمعروفة إعلاميًا بفض اعتصام رابعة وقد تم إخلاء سبيل المتهمين بموجب تظلم قدم للمحامي العام لنيابة شرق القاهرة المستشار مصطفي خاطر .

وأضاف إلي أن هيئة الدفاع عن المعتقلين قدموا مستندات تفيد أن المعتقلين المخلي سبيلهم كانوا اثناء فض اعتصام رابعة ذاهبين إلي مقر عملهم بمدينة نصر، وقد نسبت لهم النيابة القتل والشروع في قتل والتعدي علي المنشاءات العامة والخاصة وتكدير السلم العام .

 

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