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النائب العام يتفق مع وزير العدل علي مراجعة تنقلات النيابة العامة

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النائب العام يتفق مع وزير العدل علي مراجعة تنقلات النيابة العامة النائب العام يتفق مع وزير العدل علي مراجعة تنقلات النيابة العامة

النائب العام

علمت اونا  أن النائب العام المستشار هشام بركات فور أنتهاء إجتماعة بوزير العدل المستشار عادل عبد الحميد في تمام الساعة الـ5 مساءا توجة إلي دار القضاء العالي مباشرة وعقد إجتماعا مغلقا مع نائبة المستشار عادل السعيد والمستشارزكريا عبد العزيز رئيس نيابة استئناف القاهرة وعدد اخر من المحامين العموم ..وذلك لبدأ تنفيذ خطة معالجة للحركة القضائية التى تم إلأتفاق عليها مع وزير العدل ليبدأ العمل بها لتخفيف حالة من الاستياء والغضب لدي أعضاء النيابة .

وأطلع “بركات “جميع من حضروا الاجتماع علي تفاصيل إجتماعة بوزير لعدل المستشار عادل عبد الحميد وكيفية البدأ في علاج المشكلة قبل ان تتسبب بأزمة داخل النيابة العامة .

وانتهى الإجتماع منذ لحظات قليلة علي أن يبدا منذ غدا الجمعة العمل علي النظر في التظلمات التى قدمت وعلاج مشاكل اعضاء النيابة المتضررين من الحركة القضائية .

وكان المئات من اعضاء النيابة تقدموا بتظلمات من الحركة القضائية لعدم مراعاة المهنية في عملية الترقية وطالب عدد اخر بالرجوع لمنصة القضاة وهو ما سوف يتسبب بازمة لعدم قدرة المحاكم علي استيعاب الاعداد كلها التى تطالب بالعودة لذلك طلب وزير العدل من النائب العام ضرورة حل المشكلة قبل حدوث الأزمة .

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أونا