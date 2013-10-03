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"MBC" تقدم فيلم "الكينج مشوار اسمه حياة" في الذكرى الستين لميلاد "منير"

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"MBC" تقدم فيلم "الكينج مشوار اسمه حياة" في الذكرى الستين لميلاد "منير" "MBC" تقدم فيلم "الكينج مشوار اسمه حياة" في الذكرى الستين لميلاد "منير"
مخرج الفيلم: أحد أفراد عائلته يتحدث للمرة الأولى.. ونعرض الجانب الإنساني لـ"الكينج"

كتب : محمد أبوضيف منذ 32 دقيقة

تعرض قنوات "MBC" فيلما تسجيليا يتعرض لحياة المطرب النوبي محمد منير، في ذكرى ميلاده الستين، في العاشر من أكتوبر الجاري، تحت اسم "الكنيج مشوار اسمه حياة".

الفيلم يتعرض للجانب الإنساني والعائلي من حياة المطرب النوبي، من خلال أحد أفراد عائلته، والذي يظهر للمرة الأولى في وسائل الإعلام، وبجانب حياته في النوبة وطباعه الشخصية.

وقال أسامة راشد مخرج الفيلم، لـ"الوطن"، إنه يقدم عددا من المفاجآت لم يتعرض لها أحد من قبل عن حياة "الكينج"، كما يظهر من خلال الفيلم عدد من أقاربه وأفراد عائلته وأصدقائه للمرة الأولى، مشيرا إلى أن فريق العمل يفاجئ به المطرب في ليلة عيد ميلاده، ويعرض صور حصيرة لم تعرض من قبل.

كما أكد "راشد" أن إخراج الفيلم لم يعتمد على الترتيب الزمني في تسلسل المشاهد، فيبدأ مما وصل إليه منير من نجومية ويعود لحياته طفلا وعلاقته بأحمد منيب، ومنزله القديم، ومنزله الحالي ويعود مرة أخرى لينتهي من حيث بدأ.

وأشار راشد إلى أن الشاعر محمود رضوان يقدم قصيدة تعرض لأول مرة في مدح "الكينج"، و"رضوان" هو الشاعر الذي قدم لمنير كلامات أغنيته "بننجرح".

الفيلم مقدم من شبكة قنوات MBC، وإنتاج فني محمد حلمي، وتصوير وإخراج أسامة راشد.

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