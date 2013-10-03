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مقتل وإصابة ثلاثة جنود في هجوم مسلح استهدف دوريتهم غربى الرمادى ببغداد

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مقتل وإصابة ثلاثة جنود في هجوم مسلح استهدف دوريتهم غربى الرمادى ببغداد مقتل وإصابة ثلاثة جنود في هجوم مسلح استهدف دوريتهم غربى الرمادى ببغداد

استهداف دورية للجيش العراقى فى الأنبار

مقتل جندي وأصابة إثنان آخران في هجوم مسلح استهدف دوريتهم في قضاء القائم غربي الرمادي مركز محافظة الأنبار التي تبعد عن العاصمة بغداد ينحو 110 كم غرباً.

وقال مصدر أمني بمحافظة الأنبار إن مسلحين مجهولين يستقلون سيارة حديثة هاجموا مساء اليوم الخميس بالأسلحة الرشاشة دورية للجيش العراقي لدى مرورها على الطريق الخارجي في قضاء القائم غربي الرمادي، مما أسفر عن مقتل أحد عناصر الدورية وإصابة أثنين آخرين بجروح متفاوتة.

وأضاف المصدر أن قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث ونفذت حملة دهم وتفتيش بحثاً عن المنفذين ، فيما قامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج وجثة القتيل إلى دائرة الطب الشرعي .

أ ش أ

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