” أوقاف غزة ” تناشدالعاهل السعودى التدخل لإنقاذ “مكرمة” أهالي الشهداء

اتهمت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة، مساء اليوم الخميس، وزارة الأوقاف في الضفة الغربية بوضع عقبات لإفشال موسم الحج لهذا العام، مشددة على أنها لن تغض الطرف عن العبث بمكرمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لذوي الشهداء.

وقال وكيل وزارة الأوقاف بغزة حسن الصيفي – في مؤتمر صحفي مشترك مع وزارة الشئون الاجتماعية عقد مساء الخميس – إن وزارته حرصت منذ البداية على إتمام موسم الحج بتوافق تام في جميع الإجراءات والترتيبات وعبر لجنة الحج المشتركة.

واستدرك قائلاً “إن البعض في الضفة وتحديدا في وزارة الأوقاف حاولت على مدار العام وما زالت تحاول تعكير صفو التوافق على ملف الحج”.

وأشار إلى أنه تم ” العبث بمكرمة خادم الحرمين الشريفين المخصصة لذوي الشهداء رغم الاتفاق على تقسيم المكرمة بواقع 500 مقعد من القطاع و500 مماثلة للضفة والقدس بناء على عدة معايير تضمن حقوق ذوي الشهداء وتحقق العدالة والإنصاف”، مناشدا إياه بالتدخل لحماية هذه المكرمة وحقوق ذوي الشهداء مما وصفه بالتلاعب والعبث.

> وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قد وافق على استضافة ألف حاج من ذوي الشهداء الفلسطينيين لأداء فريضة الحج للعام الخامس على التوالي.

واتهم الصيفي أوقاف رام الله والسفارة الفلسطينية في القاهرة بحجز مجموعة كبيرة من جوازات بعثة الحج الوعظية والطبية والإعلامية، “حيث لم ترسل الجوازات للسفارة السعودية في القاهرة للحصول على التأشيرات اللازمة “.

وذكر أنه تم “فرض أسماء خاصة على حساب حصة البعثة الفلسطينية الطبية والوعظية الخاصة بقطاع غزة مما أدى إلى ضياع حق 86 حاجا لأداء الفريضة نظرا لعدم حصولهم على التأشيرات المطلوبة رغم توافق اللجنة المشتركة”.

وقال: “إن حصة القطاع كاملة هي لذوي الشهداء ولا يحق التصرف بها لاعتبارات شخصية ولجهات خارجية (فلسطينية) في مصر أو الأردن، لا تنطبق عليها المعايير المتفق عليها، ولا بد من تنفيذ المكرمة كما جاءت حسب توجيهات خادم الحرمين”.

> وطالب بضرورة تشكيل لجنة تحقيق فورية من شخصيات وطنية تحظى بالاحترام والثقة لكشف التلاعب والعبث ومصادرة حقوق الحجاج سواء في حج القرعة الرسمية أو مكرمة خادم الحرمين.

ودعا رئيس الوزراء إسماعيل هنية لاستدعاء فوري للجنة المشتركة والاستماع إلى إفادتهم والوقوف على الحقيقة واتخاذ الإجراءات المطلوبة، مطالباً الوسطاء بالتدخل لحل الأزمة وكشف الحقيقة للرأي العام الفلسطيني.

يشار الى أن تبادل الاتهامات بين وزارتي الأوقاف والشؤون الدينية في حكومتي رام الله وغزة أضحى مشهدا معتادا خلال موسم الحج كل عام.

> وكان وزير الأوقاف في حكومة رام الله محمود الهباش قد قال بدوره فى وقت سابق اليوم “إن أجهزة حماس صادرت جوازات السفر الخاصة بمرشحي مكرمة خادم الحرمين الشريفين من ذوي الشهداء في غزة، لتأدية مناسك الحج لهذا الموسم”.

> أ ش أ