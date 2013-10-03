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محافظ كفر الشيخ : بدء توصيل البوتاجاز بنظام الديلفرى خلال 48 ساعة

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محافظ كفر الشيخ : بدء توصيل البوتاجاز بنظام الديلفرى خلال 48 ساعة محافظ كفر الشيخ : بدء توصيل البوتاجاز بنظام الديلفرى خلال 48 ساعة

أرشيفية

أكد المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ بأن اللواء الدكتور محمد أبو شادى وزير والتجارة الداخلية قرر بدء تطبيق مشروع توصيل اسطوانات البوتاجاز خلال 48 ساعة عن طريق التليفون ( ديلفرى ) فى جميع انحاء الجمهورية بمقابل رسوم تحصيل توصيل البوتاجاز للمنازل ما بين 2و5 جنية حسب مسافة النقل بالاضافة لسعر الانبوبة وهو 8 جنية ورسوم خدمة توصيل الاسطوانات التجارية تتراوح ما بين 5و10 جنية اضافة لسعر الأنبوبة وهو 16 جنية ويمكن للمواطنين شراء الاسطوانات من المستودع مباشرة بالاسعار الرسمي يأتى ذلك فى اطار التخفيف عن المواطنين وتيسير حصولهم على احتياجاتهم بسهولة ويسر .
> جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع المهندس حافظ عيسوى وكيل اول الوزارة السكرتير العام واللواء حسين الطاهر السكرتير العام المساعد بحضور رؤساء المراكز والمدن لبحث استعدادات المحافظة للاحتفال بنصر أكتوبر المجيد وعيد الاضحى المبارك .

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