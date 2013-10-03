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بالصور| "سكاى نيوز": القبض على مطلق النار خارج مبنى الكونجرس

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بالصور| "سكاى نيوز": القبض على مطلق النار خارج مبنى الكونجرس بالصور| "سكاى نيوز": القبض على مطلق النار خارج مبنى الكونجرس

كتب : حسن رمضان ووكالات منذ 28 دقيقة

ذكرت قناة "سكاى نيوز" أن الشرطة في واشنطن أعلنت أنها تمكنت من القبض على شخص أطلق الرصاص خارج مبنى الكونجرس في العاصمة الأمريكية، دون أن تدلى بمزيد من التفاصيل.

ونقلت وكالة فرانس برس عن السناتور روجر ويكر قوله إنه سمع ست طلقات نارية، في حين أن زميله برني ساندرز قال إنه سمع أربع طلقات، ولم يعرف مصدر إطلاق النار، كما لم يعرف ما إذا كانت هناك إصابات.

وأشارت "فرانس برس" إلى أن محيط مبنى الكابيتول أخلي في حين جالت عناصر مسلحة من الشرطة في المكان وفي الطرق المجاورة، وفي السياق نفسه طوق الجهاز الأمني الذي يؤمن حماية الرئيس الأمريكي باراك أوباما البيت الأبيض ومنع الدخول إليه أو الخروج منه.

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