موظف في «الصحة» ضرب بائع ملابس و4 طقوا مواطناً خلف مطافي الفحيحيل

محمد الجلاهمة

اتهم وافد مصري يعمل في محل ملابس مواطنا تبين انه يعمل في وزارة الصحة بالاعتداء عليه بالضرب اثر خلاف على شراء قطعة ملابس، الوافد المصري لجأ إلى مخفر خيطان وارفق تقريرا طبيا في ملف الصحة وباستدعاء المواطن انكر الاتهام، وسجلت قضية اعتداء بالضرب، والى منطقة الفحيحيل تقدم مواطن الى المخفر واتهم 4 أشخاص لا يعرفهم بضربه خلف اطفاء منطقة الفحيحيل، مشيرا الى ان الواقعة حدثت بسبب خلاف على أولوية السير وارفق تقريرا طبيا في ملف قضية حملت عنوان اعتداء بالضرب، كما اتهم سائق آسيوي مواطنا بالصراخ عليه وضربه، وقال الآسيوي ويعمل سائقا ان الواقعة حدثت في الشارع العام وبسبب اولوية السير، وقدم الآسيوي في القضية التي سجلت في مخفر العدان تقريرا طبيا يظهر كدمات وسحجات.